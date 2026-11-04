Juegos Olímpicos de la Juventud 2026: Panamá roza la victoria en futsal y natación

La delegación de Panamá sumó este miércoles 4 de noveimbre intensas actuaciones en el tabloncillo y en la pileta olímpica durante la más reciente jornada de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde el futsal masculino y la natación tuvieron a sus exponentes compitiendo al máximo nivel internacional.
El representativo nacional de futsal sub-17 cayó luchando hasta el final por marcador de 4-5 ante el anfitrión, Senegal, en la segunda fecha de la ronda de grupos.
Instagram
Las anotaciones de la escuadra panameña cayeron por intermedio de Duan Ramírez, José Almoguea, Michael Mosquera y Joel Saravia, en un enfrentamiento que mantuvo la paridad hasta los últimos instantes.
Por su parte, la natación panameña firmó una destacada presentación con el abanderado Raúl Antadillas, quien aseguró una nueva presencia en finales olímpicas tras detener el reloj en 2:12.26 minutos en los 200 metros combinados.
El nadador finalizó en el séptimo puesto de la cita decisiva tras mejorar el registro obtenido durante la serie clasificatoria matutina.
En la misma disciplina, Karla Carrizo culminó su actuación en los 50 metros libre al cronometrar 28.19 segundos, ubicándose en el octavo lugar de su serie eliminatoria y finalizando en el puesto 29 de la tabla general sobre un total de 68 atletas.
El equipo nacional continuará en la capital senegalesa el desarrollo del calendario deportivo correspondiente a las distintas disciplinas de esta cita olímpica juvenil, donde futsal cerrará su participación en la fase inicial cuando se mida a la selección de Argentina el próximo 7 de noviembre a las 10:30 a.m. (hora de Panamá).
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...