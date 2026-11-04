IFARHU entregará tarjetas PUNCH el 6, 7 y 9 de noviembre en Los Andes Mall: conozca los detalles

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció una nueva jornada de entrega de tarjetas PUNCH, programada para los días 6, 7 y 9 de noviembre, en las instalaciones de Los Andes Mall.
De acuerdo con la entidad, la atención se brindará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., durante las tres fechas establecidas, para que los beneficiarios convocados puedan retirar su tarjeta.
El IFARHU aclaró que solo podrán retirar la tarjeta aquellas personas a quienes se les refleje el saldo correspondiente en la aplicación PUNCH. Por esta razón, recomendó verificar previamente la información en la plataforma antes de trasladarse al punto de entrega.
Asimismo, recordó que es indispensable presentar la cédula de identidad al momento de realizar el retiro, ya que este documento será solicitado para completar el proceso de entrega.
La institución reiteró el llamado a los beneficiarios a revisar su aplicación y confirmar que cuentan con el saldo reflejado antes de acudir a Los Andes Mall, a fin de evitar inconvenientes durante la jornada.
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