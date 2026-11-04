IFARHU entregará tarjetas PUNCH el 6, 7 y 9 de noviembre en Los Andes Mall: conozca los detalles

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció una nueva jornada de entrega de tarjetas PUNCH, programada para los días 6, 7 y 9 de noviembre, en las instalaciones de Los Andes Mall.

De acuerdo con la entidad, la atención se brindará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., durante las tres fechas establecidas, para que los beneficiarios convocados puedan retirar su tarjeta.

El IFARHU aclaró que solo podrán retirar la tarjeta aquellas personas a quienes se les refleje el saldo correspondiente en la aplicación PUNCH. Por esta razón, recomendó verificar previamente la información en la plataforma antes de trasladarse al punto de entrega.