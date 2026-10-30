PASE-U: Caja de Ahorros analiza medidas ante llegada de más beneficiarios

La Caja de Ahorros informó que las jornadas de entrega de tarjetas PUNCH del programa PASE-U han registrado una asistencia de personas superior a la prevista, debido a la llegada de beneficiarios que no estaban incluidos en la programación establecida.

Ante esta situación, la entidad indicó que está evaluando alternativas para ampliar su capacidad de atención y facilitar que el proceso de entrega de las tarjetas se desarrolle de manera más ágil.

La institución señaló que las medidas que se adopten, así como cualquier modificación en los puntos y horarios de atención, serán comunicadas oportunamente a través de sus canales oficiales.