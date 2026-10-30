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PASE-U: Caja de Ahorros analiza medidas ante llegada de más beneficiarios

La Caja de Ahorros evalúa ampliar atención por alta afluencia en entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U
La Caja de Ahorros evalúa ampliar atención por alta afluencia en entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/10/2026 15:40
Ante la alta afluencia de personas, la Caja de Ahorros analiza alternativas para agilizar la entrega de tarjetas del PASE-U.

La Caja de Ahorros informó que las jornadas de entrega de tarjetas PUNCH del programa PASE-U han registrado una asistencia de personas superior a la prevista, debido a la llegada de beneficiarios que no estaban incluidos en la programación establecida.

Ante esta situación, la entidad indicó que está evaluando alternativas para ampliar su capacidad de atención y facilitar que el proceso de entrega de las tarjetas se desarrolle de manera más ágil.

La institución señaló que las medidas que se adopten, así como cualquier modificación en los puntos y horarios de atención, serán comunicadas oportunamente a través de sus canales oficiales.

Alta afluencia en entrega de tarjetas PUNCH obliga a evaluar nuevas medidas
Alta afluencia en entrega de tarjetas PUNCH obliga a evaluar nuevas medidas @cajadeahorrospa
¿Quiénes pueden retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

De acuerdo con lo informado por el Ifarhu, la tarjeta podrá ser retirada siempre y cuando el saldo del beneficio se encuentre reflejado en la aplicación correspondiente.

La gestión deberá realizarla exclusivamente el padre, la madre o el acudiente del estudiante beneficiario.

Como único requisito para retirar la tarjeta, se deberá presentar la cédula de identidad personal de quien realice el trámite.

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