Descuento a jubilados: Asamblea aprueba proyecto que establece nuevos beneficios

Los jubilados, pensionados y adultos mayores podrían contar con nuevos beneficios en la compra de medicamentos, servicios médicos, alimentos y otros productos de primera necesidad, luego de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el proyecto de ley No. 746, impulsado por el diputado Javier Sucre.
La iniciativa, que modifica y adiciona artículos a la Ley No. 6 del 16 de junio de 1987, sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, recibió 50 votos a favor.
Entre los descuentos contemplados en la propuesta figuran un 20% en medicamentos, 25% en consultas médicas y 20% en equipos de asistencia, como sillas de ruedas, muletas, andaderas y camas hospitalarias.
El proyecto también incluye rebajas en alimentos y servicios básicos del hogar, como electricidad, agua, recolección de basura, telefonía e internet.
Asimismo, contempla beneficios relacionados con el turismo, la hotelería y las actividades recreativas, con el propósito de ampliar las opciones de ahorro y facilitar el acceso de los adultos mayores a estos servicios.
De acuerdo con lo planteado, los ajustes buscan concentrar los descuentos en productos y servicios de mayor utilidad para jubilados y pensionados, tomando en cuenta las recomendaciones surgidas de reuniones entre el Gobierno, la Asamblea Nacional, representantes de los jubilados y el sector privado.
La propuesta también procura establecer un sistema de compensación que permita aplicar estos beneficios sin generar posibles afectaciones económicas a las micro y pequeñas empresas.
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