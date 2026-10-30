Descuento a jubilados: Asamblea aprueba proyecto que establece nuevos beneficios

Los jubilados, pensionados y adultos mayores podrían contar con nuevos beneficios en la compra de medicamentos, servicios médicos, alimentos y otros productos de primera necesidad, luego de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el proyecto de ley No. 746, impulsado por el diputado Javier Sucre.

La iniciativa, que modifica y adiciona artículos a la Ley No. 6 del 16 de junio de 1987, sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, recibió 50 votos a favor.

Entre los descuentos contemplados en la propuesta figuran un 20% en medicamentos, 25% en consultas médicas y 20% en equipos de asistencia, como sillas de ruedas, muletas, andaderas y camas hospitalarias.