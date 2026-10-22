Descuentos para jubilados: proyecto de ley No. 226 será discutido en primer debate

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional analizará en primer debate el proyecto de ley No. 226, que propone modificar y adicionar artículos a la Ley No. 6 del 16 de junio de 1987, normativa que establece beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.
Esta ley protege los derechos de los adultos mayores, considerando dentro de esta categoría a las mujeres desde los 57 años y a los hombres desde los 62 años, y establece tarifas especiales y descuentos obligatorios en diversos bienes y servicios para contribuir a su bienestar económico.
La iniciativa, presentada por el diputado perredista Javier Sucre ante el pleno legislativo y busca actualizar el esquema de beneficios, priorizando los gastos esenciales de esta población.
Entre los rubros contemplados en la propuesta figuran descuentos en alimentos, medicamentos, consultas médicas y artículos para la movilidad, como sillas de ruedas, bastones y andaderas.
También se incluyen servicios básicos del hogar, entre ellos electricidad, agua, recolección de basura, telefonía e internet.
El proyecto igualmente considera beneficios relacionados con el turismo, la hotelería y las actividades recreativas, tomando en cuenta las recomendaciones planteadas durante las reuniones entre el Gobierno, la Asamblea Nacional, representantes de los jubilados y el sector privado.
Según explicó Sucre, los ajustes buscan concentrar los descuentos en los productos y servicios de mayor utilidad para los adultos mayores, procurando reducir posibles afectaciones económicas a las micro y pequeñas empresas.
El diputado sostuvo que estos beneficios son necesarios ante el aumento del costo de vida y señaló que un incremento de las pensiones, por sí solo, no resolvería las dificultades económicas de los jubilados mientras continúen enfrentando precios elevados en alimentos, medicamentos y servicios básicos.
De acuerdo con las estimaciones del parlamentario, quienes aprovechen durante todo el año los descuentos contemplados en la iniciativa podrían alcanzar un ahorro de hasta 1,000 dólares.
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