Descuentos para jubilados: proyecto de ley No. 226 será discutido en primer debate

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional analizará en primer debate el proyecto de ley No. 226, que propone modificar y adicionar artículos a la Ley No. 6 del 16 de junio de 1987, normativa que establece beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.

Esta ley protege los derechos de los adultos mayores, considerando dentro de esta categoría a las mujeres desde los 57 años y a los hombres desde los 62 años, y establece tarifas especiales y descuentos obligatorios en diversos bienes y servicios para contribuir a su bienestar económico.

La iniciativa, presentada por el diputado perredista Javier Sucre ante el pleno legislativo y busca actualizar el esquema de beneficios, priorizando los gastos esenciales de esta población.

Entre los rubros contemplados en la propuesta figuran descuentos en alimentos, medicamentos, consultas médicas y artículos para la movilidad, como sillas de ruedas, bastones y andaderas.

También se incluyen servicios básicos del hogar, entre ellos electricidad, agua, recolección de basura, telefonía e internet.