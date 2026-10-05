Presentan nuevo proyecto de descuentos para jubilados tras veto del Ejecutivo

El diputado Javier Sucre presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley 256, que establece un nuevo esquema de descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores, luego de incorporar modificaciones sugeridas por el Órgano Ejecutivo.

La propuesta surge después de que el presidente José Raúl Mulino vetara totalmente el proyecto de ley 226, que reformaba la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados y la tercera edad.

El Ejecutivo argumentó razones de inconveniencia e inexequibilidad, entre ellas la falta de una evaluación del impacto fiscal, posibles efectos sobre las micro y pequeñas empresas y disposiciones que, a su criterio, contravenían la Constitución y la legislación vigente.

Sucre explicó que el nuevo proyecto mantiene como prioridad los descuentos relacionados con las necesidades básicas de los adultos mayores, entre ellas alimentación, medicamentos, atención médica y artículos para movilidad, como sillas de ruedas, bastones y andaderas.

También contempla beneficios en servicios esenciales del hogar, incluyendo energía eléctrica, agua, recolección de basura, telefonía e internet.

El diputado indicó que se revisaron además los beneficios relacionados con turismo, hotelería y otras actividades de esparcimiento, atendiendo las recomendaciones formuladas durante las reuniones entre el Gobierno, la Asamblea, los jubilados y el sector privado.

En esas conversaciones se planteó precisamente ajustar el esquema para priorizar los productos y servicios de mayor utilidad para los adultos mayores y reducir posibles afectaciones a las micro y pequeñas empresas.

Sucre sostuvo que los descuentos son necesarios ante el costo de vida y señaló que un aumento de las pensiones, por sí solo, no resolvería las dificultades económicas de los jubilados si continúan enfrentando altos precios en alimentos, medicamentos y servicios básicos.

Según el diputado, un adulto mayor que aproveche durante todo el año los descuentos contemplados podría alcanzar un ahorro de hasta $1,000, cifra que, afirmó, puede representar un beneficio económico mayor que un eventual aumento de pensión.

El parlamentario también adelantó que solicitó una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para explicarle las iniciativas destinadas a mejorar la situación económica de los adultos mayores y buscar los recursos que permitan hacerlas efectivas.

Sucre hizo además un llamado a los comerciantes para que no se opongan al esquema de descuentos y sostuvo que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas establecer los mecanismos para que los comercios puedan recuperar los montos descontados a los jubilados.

“Entiendo la posición de los empresarios y su temor a los descuentos, pero les aseguro que ninguno va a quebrar porque habrá un mayor consumo”, afirmó el diputado, quien reconoció las dificultades que atraviesa actualmente la economía y el bajo nivel de consumo.

El proyecto de ley 256 deberá cumplir ahora con el trámite legislativo correspondiente, incluyendo los tres debates en la Asamblea Nacional, antes de ser remitido nuevamente al Ejecutivo para su eventual sanción prevista a más tardar para el 31 de octubre.