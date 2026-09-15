Descuentos para jubilados vuelven a la mesa: buscan un esquema más justo

El debate sobre los descuentos para jubilados y pensionados continúa en Panamá. Este martes 15 de septiembre, representantes del Gobierno, la Asamblea Nacional, gremios de adultos mayores y el sector empresarial volvieron a reunirse para analizar modificaciones al proyecto de ley 226.
La reunión, realizada en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, estuvo enfocada en definir un esquema que responda de manera más efectiva a las necesidades de los adultos mayores, particularmente de aquellos con menores ingresos, y que al mismo tiempo sea viable para las micro y pequeñas empresas.
Durante el encuentro surgieron propuestas para revisar los beneficios que actualmente contempla el proyecto y determinar cuáles representan una verdadera ayuda para los jubilados.
Entre los puntos que generaron discusión estuvieron los descuentos relacionados con el turismo y la hotelería, debido a que algunos de estos servicios no serían de uso prioritario para los adultos mayores que atraviesan mayores dificultades económicas.
En su lugar, los participantes plantearon dar mayor atención a gastos esenciales como la electricidad, el transporte público, la telefonía y los servicios de salud, considerados áreas de mayor impacto en el presupuesto de los jubilados.
También se propuso contemplar descuentos para productos necesarios en la vida cotidiana de muchos adultos mayores, entre ellos pañales para adultos, sillas de ruedas y andaderas.
La reunión fue coordinada por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y contó con la participación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda; el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa; la viceministra de Economía, Eida Sáiz; y el asesor presidencial Ricardo Fábrega.
En representación de los gremios de jubilados asistieron Guillermo Cortés, Roberto López, Santiago Miranda y Telva Núñez de Córdoba. Mientras que por el sector privado participaron Aurelio Barría, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; Alicia Jiménez, de Fedecámaras; y Orlando Pérez, de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.
El encuentro forma parte del seguimiento a la iniciativa impulsada por el presidente José Raúl Mulino, quien el pasado 9 de septiembre reunió a representantes de los jubilados y empresarios para buscar alternativas ante los cuestionamientos surgidos alrededor del proyecto de ley 226.
Las partes buscan alcanzar un punto de equilibrio que permita establecer descuentos que respondan a las necesidades de los adultos mayores, pero que también puedan ser asumidos por los comercios y empresas encargados de aplicarlos.
Las conversaciones continuarán como parte del proceso de revisión de la propuesta, con el objetivo de lograr un mecanismo que fortalezca los beneficios para jubilados y pensionados sin generar una carga desproporcionada, especialmente para los pequeños negocios.
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...