Descuentos para jubilados vuelven a la mesa: buscan un esquema más justo

El debate sobre los descuentos para jubilados y pensionados continúa en Panamá. Este martes 15 de septiembre, representantes del Gobierno, la Asamblea Nacional, gremios de adultos mayores y el sector empresarial volvieron a reunirse para analizar modificaciones al proyecto de ley 226.

La reunión, realizada en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, estuvo enfocada en definir un esquema que responda de manera más efectiva a las necesidades de los adultos mayores, particularmente de aquellos con menores ingresos, y que al mismo tiempo sea viable para las micro y pequeñas empresas.

Durante el encuentro surgieron propuestas para revisar los beneficios que actualmente contempla el proyecto y determinar cuáles representan una verdadera ayuda para los jubilados.

Entre los puntos que generaron discusión estuvieron los descuentos relacionados con el turismo y la hotelería, debido a que algunos de estos servicios no serían de uso prioritario para los adultos mayores que atraviesan mayores dificultades económicas.

En su lugar, los participantes plantearon dar mayor atención a gastos esenciales como la electricidad, el transporte público, la telefonía y los servicios de salud, considerados áreas de mayor impacto en el presupuesto de los jubilados.

También se propuso contemplar descuentos para productos necesarios en la vida cotidiana de muchos adultos mayores, entre ellos pañales para adultos, sillas de ruedas y andaderas.