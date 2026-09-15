Jhonathan Vega cuestiona existencia de Senadap y desata choque por discriminación racial

La sustentación presupuestaria de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (Senadap) terminó convertida en un tenso debate sobre racismo, igualdad y la necesidad de mantener una institución dedicada exclusivamente a la población afrodescendiente. Durante la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado Jhonathan Vega cuestionó la existencia de la secretaría y sostuvo que los derechos son iguales para todos los panameños, independientemente de su origen étnico. “Panamá es un crisol de razas”, argumentó el diputado, quien preguntó si bajo esa misma lógica también tendrían que establecerse entidades especializadas para las comunidades china y judía, así como para otros grupos presentes en el país. Vega manifestó que, desde su perspectiva, el discurso empleado por la institución podía contribuir a la estigmatización de la propia población que pretende representar. “No podemos seguir estigmatizándonos. Siéntanse orgullosos de sus orígenes”, expresó durante un intercambio que elevó el tono dentro de la comisión.

Senadap defiende la necesidad de políticas diferenciadas

La directora encargada de la institución, Verónica Walton, rechazó que la igualdad establecida en las leyes signifique que la discriminación haya desaparecido de la sociedad panameña. Como ejemplo, recordó que anteriormente se exigían fotografías en determinadas solicitudes de empleo y sostuvo que esa práctica podía perjudicar a candidatos negros. También mencionó episodios de exclusión en establecimientos privados, comentarios ofensivos relacionados con el cabello afro y la presencia considerable de afrodescendientes dentro de los centros penitenciarios. “Cuando llegaron al club y no dejaron que los negros entraran, tú no estabas allí. Cuando iba a la escuela me decían: ‘Chombita, con ese pelo duro’”, manifestó Walton al responder los cuestionamientos. La funcionaria defendió el derecho de esta población a contar con una institución especializada y afirmó que los afropanameños representan aproximadamente el 31% de los habitantes del país. El planificador de la entidad, Gilberto Toro, agregó que la historia afrodescendiente ha sido relegada de los contenidos educativos y que todavía existen desigualdades que requieren políticas públicas específicas. Según explicó, la enseñanza tradicional suele presentar la llegada de los españoles como el comienzo de la historia del continente, sin profundizar suficientemente en los aportes y experiencias de las comunidades afro.

“No podemos vivir del pasado”, responde Vega

Las explicaciones no convencieron al diputado. Vega insistió en que todos los ciudadanos poseen los mismos derechos y aseguró que no distingue entre panameños por su color de piel o procedencia. “Entiendo situaciones que se dieron en el pasado, pero no podemos vivir del pasado. Tenemos que vivir del presente y de lo que nos espera”, afirmó. El legislador exhortó a la secretaría a concentrarse en generar resultados, formular políticas y justificar el uso de los fondos públicos. También preguntó cuántas iniciativas había desarrollado para impulsar a las comunidades afropanameñas y si alguna propuesta había sido presentada ante la Asamblea Nacional. La discusión se tornó tensa debido a las interrupciones entre el diputado y los representantes institucionales, lo que obligó al presidente de la comisión a intervenir para ordenar el debate.

Pérez Barboni habla de una posible “embotelladora”

Previamente, el diputado José Pérez Barboni había cuestionado la forma en que la Senadap obtuvo autonomía mediante la Ley 379 del 26 de mayo de 2023, aprobada aproximadamente un año antes de las elecciones generales de 2024. El legislador opinó que su creación pudo funcionar como una “embotelladora express” del gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para colocar funcionarios. La afirmación fue formulada como un cuestionamiento político del diputado durante la comparecencia y no como una irregularidad acreditada mediante una investigación. Pérez Barboni también criticó que la presentación institucional estuviera marcada por argumentos emocionales sin detallar proyectos, indicadores, cronogramas o resultados concretos. El secretario general, Ricardo Wix, respondió que la institución no nació en 2023. Explicó que sus antecedentes se remontan a 2009, cuando funcionaba como la Secretaría Ejecutiva de la Etnia Negra, y que posteriormente quedó regulada por la Ley 64. Sin embargo, reconoció que la transformación aprobada antes de las elecciones de 2024 tuvo un componente político.

No han presentado proyectos de ley

Durante la comparecencia, Pérez Barboni preguntó cuántas iniciativas legislativas había presentado la actual administración para combatir la discriminación y promover el desarrollo de los afropanameños. La respuesta fue directa: ninguna hasta el momento. Los representantes explicaron que la institución pretende impulsar reformas legales, pero señalaron que no contaban con un abogado dentro de su estructura. Según indicaron, una asesora legal apenas se incorporó el mismo día de la sustentación. La entidad tampoco pudo precisar proyectos terminados con metas, costos y beneficiarios claramente establecidos para 2027. No obstante, señaló cuatro áreas generales de trabajo:

Desarrollo económico, emprendimiento y turismo afro

Educación, salud y desarrollo humano

Patrimonio cultural, identidad y memoria histórica

Participación, liderazgo y autonomía de las mujeres afropanameñas

Entre sus objetivos también aparecen la incorporación de la historia afro en el currículo educativo, la atención de casos de discriminación por el cabello natural, la prevención de la delincuencia juvenil y el desarrollo de programas para la población penitenciaria.

Solicitud presupuestaria genera dudas

La institución informó que para 2027 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó un presupuesto de apenas $900,000, por debajo de los aproximadamente $994,555 asignados para 2026. Durante la presentación, Walton indicó que solicitaban $5 millones, cantidad que, según la entidad, corresponde al mínimo anual establecido en el Plan Maestro para el Desarrollo de la Población Afropanameña. Sin embargo, Wix aseguró posteriormente que el anteproyecto presupuestario presentado para 2027 rondaba los $14 millones. La diferencia entre ambos montos no quedó aclarada durante la sesión. Del presupuesto vigente, aproximadamente $503,580 se destinan al pago de salarios. Otros rubros mencionados fueron alrededor de $100,000 en alquileres, $5,000 en publicidad, $5,000 en consultorías y $9,000 en viáticos. La secretaría afirmó que no cuenta con presupuesto de inversión y que la falta de recursos le impide ejecutar proyectos nacionales, establecer oficinas regionales y atender las necesidades de una población estimada en 1,298,000 afropanameños. Los diputados insistieron en que cualquier incremento debe estar respaldado por programas concretos, indicadores medibles y resultados verificables.

¿Por qué Jhonathan Vega cuestionó la existencia de la Senadap durante la sustentación presupuestaria?