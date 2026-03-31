Autoridades retiran equipos informáticos de la Secretaría afropanameña

En horas de la tarde de este martes unas seis personas, entre ellos el personal de la Policía Nacional y funcionarios del Juez de Paz del corregimiento de Ancón, se apersonaron a la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (SENADAP) y retiraron equipo informático y documentos, sin ninguna explicación o documentación.

Así lo informó el director de la Secretaría, Nolis Boris Góndola Solís, quien dijo a La Estrella de Panamá que el evento lo tomó por sorpresa porque no se encontraba en la institución por motivos laborales y se encontró con la gestión, que a su juicio obedece a órdenes de la ministra de desarrollo social, Beatriz Carles de Arango.

Este medio intentó contactar al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y consultó si la acción guardaba relación con alguna directriz del ministerio, ente que lidera la directiva de la SENADAP, pero hasta el momento no hubo respuesta.

”Hoy es un día negro, un día triste para la SENADAP, una institución lograda por el esfuerzo de muchos afropanameños. La subdirectora, con un grupo de de facinerosos que no trabajan, y que fueron destituidos de esta institución, se han apersonado a la sede con un entuerto de decreto orquestado por la ministra de desarrollo social”, dijo Góndola.

Se llevaron “los equipos, sin registro, sin solicitud, ni nada”, añadió el funcionario, lo que a describió como un irrespeto a la autonomía por decisiones políticas.

El incidente se registra un día después de que el director de la SEDANAP denunciara ante los medios de comunicación que el MIDES supuestamente ha debilitado a la Secretaría con acciones que afectan su operación y finanzas, al punto de tener que cubrir los gastos con recursos de su propio peculio.

Por ejemplo, describió Góndola, supuestamente desde el ministerio se habría creado una Secretaría paralela a través de otra oficina y se ordenaron nombramientos y destituciones.

Se trataría una diligencia de la subdirectora Verónica Wharton, quien dijo que se llevaría la oficina de la SENADAP a la sede del MIDES, afirmó Góndola Solís a La Estrella de Panamá.

VEA: Director de SENADAP denuncia nombramientos políticos y asfixia institucional del MIDES