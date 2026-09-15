Mulino sobre las conferencias de los jueves: ‘No es jueves... pero estoy hablando’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, evitó al mediodía de este jueves 15 de septiembre referirse a la continuidad de las conferencias de prensa que ofrecía semanalmente los jueves.

Consultado por TVN Noticias sobre si estas conferencias habían llegado a su fin, Mulino respondió: “No estoy hablando con usted”.

Luego agregó: “No es jueves, pero siempre es domingo, como decía el otro”.

Las declaraciones se dieron durante su participación en la inauguración del Café Presidente El Monasterio, un establecimiento que será atendido por personas privadas de libertad como parte del Plan Libertad.

Durante el acto, Mulino destacó que el proyecto representa uno de los principios en los que, según dijo, cree: “las segundas oportunidades”.

“Aquí, personas que buscan reconstruir sus vidas podrán trabajar, aprender y demostrar que aprendieron y desean ser mejores personas. Cuando damos una oportunidad, también construimos un mejor Panamá”, manifestó el mandatario.

Desde hace varias semanas las conferencia de los jueves fueron reemplazadas por giras e inauguraciones en diferentes puntos del país.

Además, las conferencias de prensa han coincidido con viajes del presidente a varios países de Europa, Asia y América del Sur.