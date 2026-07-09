‘De ahí no sale nada bueno’, Mulino justifica excluir a Vamos y Seguimos

El presidente de la República dejó claro este jueves 9 de julio la razón por la que no invitó a los diputados de las bancadas de Vamos y Seguimos a la reunión que tuvo con los líderes de otras bancadas, Junta Directiva de la Asamblea Nacional y ministros de Estado.

“No los invité, ellos no son parte. Ellos tiraron todas las puertas posibles entre diputados, ¿por qué los tengo que invitar? Ahí no sale nada bueno”, espetó el presidente a los medios de comunicación durante una gira por Bocas del Toro.

El líder del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, le respondió a través de su cuenta de X. “Por supuesto que no somos parte de su gobierno. Somos oposición, pero eso a ud. le incomoda pues está acostumbrado a gente sumisa que no le lleve la contraria. Gracias por recordarle al país que no somos parte de esos pactos en los que se siguen repartiendo los dineros del pueblo mientras el pueblo sigue esperando que usted cumpla”, tuiteó Lombana.

En la reunión, celebrada este miércoles en la Presidencia de la República, se discutieron temas como proyectos de construcción, plantas potabilizadoras, temas de salud e incluso, de acuerdo a fuentes cercanas a la reunión, el futuro del proyecto sobre el uso del bioetanol.

“El presidente olvida que fue electo para gobernar para todos los panameños, no solo para quienes aplauden sus directrices”, cuestionó la diputada de la Coalición Vamos, Yamireliz Chong. “Si la convocatoria a la Presidencia era supuestamente para ‘construir país’, excluir a dos bancadas de diputados simplemente porque no votaron por su candidata es una muestra de su mal liderazgo. El presidente olvida la envergadura de su cargo y se rebaja a descalificar a todo el que no sigue su línea lo que nos hace plantearnos la pregunta obligada. ¿Cuál era el verdadero objetivo de la reunión? Hoy, queda más que claro que para construir país no era. Por lo tanto qué bueno que no fuimos invitados. Si el presidente considera que de Vamos no sale nada nos queda muy claro sus expectativas de lo que considera bueno o no para el país porque en esa reunión estaba todo lo que él ha criticado de los gobiernos anteriores”, remató la diputada.

El tono del presidente Mulino se distancia de sus palabras durante el discurso del 1 de julio ante la Asamblea Nacional, cuándo destacó la labor del diputado de Vamos, Eduardo Gaitán, quien como presidente de la Comisión de Economía dirigió el debate sobre la ley de sustancia económica durante un período de sesiones extraordinarias convocado precisamente por Mulino.

“Nos llamó poderosamente la atención la manera despectiva en la que el presidente se refiere a la bancada. Nosotros llamamos al respeto y sobre todo a que se entienda la separación de poderes”, respondió el jefe de la bancada Vamos, Jorge González. “Días atrás él hablaba ante la OEA de las faltas a la democracia en las distintas regiones y precisamente eso está haciendo en este país. Así que vemos el doble discurso, vemos la incongruencia porque dice que no aportamos, pero vemos como el primero de julio felicitaba al diputado Eduardo Gaitán por llegar a los consensos con la Ley de Sustancia Económica”, acotó.

El jefe de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, señaló también que su bancada siempre ha estado abierta a la colaboración con proyectos del Ejecutivo, recordando la discusión del proyecto de reformas de la Ley de la Caja de Seguro Social (CSS).

“Respecto a las declaraciones del presidente, se respeta su posición, su opinión. Pero por lo menos la bancada Seguimos, cuando él citó a todas las bancadas para el proyecto de Ley que reformaba el Seguro Social lo escuchamos y construimos en ese proyecto, hicimos propuestas y algunas fueron aceptadas por todos los diputados y ahí está la Ley 462 que era para salvar las jubilaciones de cada una de las personas”, declaró Cedeño. “Construimos con muchos proyectos que han venido el Ejecutivo y seguiremos construyendo indistintamente del desideratum que tiene el Presidente con respecto a una bancada en especial”.

La reunión del presidente Mulino con los líderes de las bancadas se da en momentos en que se negocia la conformación de las distintas comisiones permanentes dentro del Órgano Legislativo. No es la primera vez que el Ejecutivo se reúne con diputados en momentos cruciales. Lo hizo con las distintas bancadas (exceptuando Vamos y Seguimos) antes de la elección de Shirley Castañedas como presidenta de la Asamblea.

“Aquí lo que pareciera quedar en claro con las palabras del presidente de la República es que se refería propiamente al tema de la escogencia del primero de julio”, resaltó la diputada de Vamos, Janine Prado, quien lideró el proceso de conversaciones en ese momento. “No existió la voluntad por la bancada de partidos tradicionales de querer lograr lo que debería ser el rol de esta Asamblea, un rol de contrapeso. En esta Asamblea se ha apoyado lo que es bueno para el país, contando con el apoyo de la bancada independiente Vamos. Y lo que decimos con claridad es que no podemos ser cómplices, ni guardar silencio o cercenarnos el rol de fiscalizar”. La diputada ha criticado en múltiples ocasiones la injerencia del Ejecutivo en los asuntos de la Asamblea Nacional.

La relación del presidente Mulino con los diputados opositores ha tenido altas y bajas durante su mandato. Cuando se aprobó la Ley 462 que reformaba la CSS, invitó a todos los diputados que votaron a favor, incluyendo a los de Vamos y Seguimos, a un almuerzo en Penonomé dónde no se permitió la entrada de medio de comunicación.