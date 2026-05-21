Gobierno de Mulino rechaza permitir televisores a privados de libertad para ver el Mundial

El presidente de la República José Raúl Mulino se refirió a las recientes declaraciones de la Defensora del Pueblo, Ángela Russo, sobre planteara la solicitud de que los privados de libertad pudieran tener acceso a televisores para observar eventos como el Mundial de Fútbol, y expresó su desacuerdo con la iniciativa, pese a reconocer la “buena fe” detrás de la propuesta.

“Tengo la misma sensación que ustedes. Siento que independientemente de la buena fe, aunque estoy seguro, la señora Defensor del Pueblo se expresó, no se puede, y estoy en desacuerdo” dijo.

El presidente señaló que actualmente el Gobierno realiza un esfuerzo grande a través del Ministerio de Gobierno y el sistema penitenciario para impulsar la resocialización de las personas privadas de la libertad.

“Estamos haciendo un esfuerzo, haciendo un esfuerzo grande a través del Ministerio de Gobierno para ir resocializando la mayor cantidad de privados de libertad en el país. Los que se quieran ayudar, se les ayudará. Los que no, pues no, pero las penas tienen que cumplirse” añadió.

Asimismo, sostuvo que la Defensoría del Pueblo debe enfocar sus esfuerzos institucionales en respaldar los programas de resocialización que ya se desarrollan en conjunto con el sistema penitenciario, incluyendo oportunidades de trabajo y mecanismos para compensar días de pena mediante labores en distintas entidades.