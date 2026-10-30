Tribunal rechaza apelación de la Fiscalía y mantiene depósito domiciliario a Enrique Lau Cortés

El ex director de la Caja de Seguro Social (CSS) Enrique Lau Cortés se mantendrá bajo la medida cautelar de depósito domiciliario mientras dure la investigación de su caso.

Así lo determinaron este viernes 30 de octubre los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora.

Lau Cortés, quien ha sido imputado por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, se mantenía bajo detención domiciliaria desde el 7 de octubre.

El Ministerio Público apeló la decisión, sin embargo el Tribunal de Apelaciones rechazó la solicitud de cambiarle la medida cautelar a detención provisional.

Entre los elementos que se tomaron en cuenta en ambas audiencias estuvieron la avanzada edad del ex director de la CSS (75 años) y un cuadro médico complejo, con múltiples afecciones incluyendo cuadros cardíacos.

De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, el enriquecimiento injustificado de Lau Cortés rondaría alrededor de medio millón de dólares.

El Ministerio Público investiga varios bienes del ex director, incluyendo un apartamento en Santa María valorado en 562 mil dólares, una casa en Playa Blanca comprada por 236,500 dólares y otros artículos de lujos como pinturas y vehículos.