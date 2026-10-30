Descuentos a jubilados: Mulino sancionará la ley este 2 de noviembre

El presidente José Raúl Mulino anunció que el próximo lunes 2 de noviembre sancionará la ley que establece nuevos descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá.

La tarde de este viernes 30 de octubre, el mandatario informó, a través de su cuenta en la red social X, que recibió el documento en el Palacio de las Garzas.

“Acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la Presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y Ministro Chapman. Lunes procederé a la sanción respectiva”, publicó Mulino.

Se trata del proyecto de ley No. 746, que fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional este 30 de octubre, después de casi un año de debates, reuniones, modificaciones y consultas sobre los beneficios que recibirán los adultos mayores.