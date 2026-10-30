Lo que debes saber sobre las principales noticias de este 30 de octubre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 30 de octubre por decisiones legislativas, acontecimientos internacionales y hechos que involucran a ciudadanos e instituciones panameñas.

-El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley No. 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por un monto de B/.35,111.7 millones.

-Otra de las iniciativas aprobadas por los diputados fue el proyecto de Ley No. 746, impulsado por Javier Sucre, que contempla nuevos beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores. La propuesta incluye descuentos en medicamentos, consultas médicas, alimentos, servicios básicos y equipos de asistencia.

-El Gobierno panameño condenó el ataque contra el buque mercante RITI, de bandera panameña, ocurrido frente a las costas de Omán. El incidente provocó un incendio a bordo de la embarcación y motivó un pronunciamiento de la administración del presidente José Raúl Mulino.

-El papa León XIV volvió a ser noticia al emitir su voto por correo para las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos (midterms). Según informó la Santa Sede, el pontífice solicitó su papeleta electoral en Illinois, estado donde está registrado bajo su nombre de bautismo, Robert Francis Prevost.

-Un ciudadano panameño de 32 años fue detenido en República Dominicana por su presunta vinculación con delitos de abuso sexual contra menores en Estados Unidos. El caso también generó atención debido a que el hombre mantenía vínculos de colaboración con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), cuyo director, Miguel Ordóñez, había reconocido anteriormente sus aportes y apoyo a la institución.