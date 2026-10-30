Panamá condena ataque contra buque mercante de bandera panameña frente a costas de Omán

La administración del presidente José Raúl Mulino condenó el ataque contra el buque mercante RITI, de bandera panameña, ocurrido frente a las costas del Sultanato, de Omán, que provocó un incendio a bordo de la embarcación.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes 30 de octubre que, de acuerdo con datos del Centro de Seguridad Marítima de Omán, el incidente se registró a unas 10 millas náuticas de las costas de la gobernación de Musandam.

Tras el suceso, la Marina Real de Omán, en coordinación con el Centro de Seguridad Marítima, realizó la evacuación de los 25 tripulantes que se encontraban a bordo. Todos recibieron la atención médica necesaria, según el comunicado oficial.

La Cancillería panameña agradeció a las autoridades del Sultanato de Omán por su rápida intervención y las labores de rescate que permitieron salvaguardar la vida de los ocupantes del buque.

Asimismo, Panamá reiteró su rechazo a los actos que ponen en peligro la vida de la gente de mar y la seguridad de la navegación internacional.

También hizo un llamado al respeto del derecho internacional y a la protección del transporte marítimo comercial.