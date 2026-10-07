Petrolero de bandera panameña es atacado en el estrecho de Ormuz

El petrolero On Peace, que navega bajo la bandera de Panamá, fue atacado este martes 6 de octubre con un proyectil no identificado mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán. El impacto provocó un incendio en la sala de máquinas y dejó a 12 miembros de la tripulación heridos.

El ataque ocurrió a nueve millas náuticas al noreste de Limah, en la gobernación omaní de Musandam. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, la embarcación contaba con una tripulación de 19 personas, de las cuales 17 son ciudadanos de esa nacionalidad.

La Real Fuerza Aérea de Omán (RAFO) coordinó la evacuación aérea de diez marinos hacia el Hospital Jasab para recibir atención médica. Entre los lesionados figuran 11 ciudadanos indios.

Las autoridades de la India condenaron la agresión contra la nave con pabellón panameño (IMO 9893204) e hicieron un llamado urgente al cese de los ataques contra la navegación comercial y la infraestructura civil en la región.

El On Peace registró su última ubicación conocida el pasado 26 de agosto en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, donde descargó fueloil con su transpondedor desactivado, según datos de la firma de analítica Kpler.

El incidente ocurre en medio del bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transitaba aproximadamente el 20 % de los hidrocarburos globales antes del estallido de las hostilidades a finales de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.