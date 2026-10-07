  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Petrolero de bandera panameña es atacado en el estrecho de Ormuz

Los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz se han multiplicado en los últimos días en medio del aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio.
Los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz se han multiplicado en los últimos días en medio del aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio. STR | EFE
Por
Mileika Lasso
  • 07/10/2026 11:48
Un ataque con proyectil contra el buque panameño On Peace en Omán dejó 12 tripulantes heridos en medio del conflicto en el estrecho de Ormuz

El petrolero On Peace, que navega bajo la bandera de Panamá, fue atacado este martes 6 de octubre con un proyectil no identificado mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán. El impacto provocó un incendio en la sala de máquinas y dejó a 12 miembros de la tripulación heridos.

El ataque ocurrió a nueve millas náuticas al noreste de Limah, en la gobernación omaní de Musandam. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, la embarcación contaba con una tripulación de 19 personas, de las cuales 17 son ciudadanos de esa nacionalidad.

La Real Fuerza Aérea de Omán (RAFO) coordinó la evacuación aérea de diez marinos hacia el Hospital Jasab para recibir atención médica. Entre los lesionados figuran 11 ciudadanos indios.

Las autoridades de la India condenaron la agresión contra la nave con pabellón panameño (IMO 9893204) e hicieron un llamado urgente al cese de los ataques contra la navegación comercial y la infraestructura civil en la región.

El On Peace registró su última ubicación conocida el pasado 26 de agosto en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, donde descargó fueloil con su transpondedor desactivado, según datos de la firma de analítica Kpler.

El incidente ocurre en medio del bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transitaba aproximadamente el 20 % de los hidrocarburos globales antes del estallido de las hostilidades a finales de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo