Gobierno panameño condena ataque a buque en el estrecho de Ormuz

La administración del presidente José Raúl Mulino condenó el ataque al buque On Peace, de bandera panameña, ocurrido este 5 de octubre mientras navegaba por aguas internacionales cerca al estrecho de Ormuz, con un saldo de 12 tripulantes lesionados.

El pronunciamiento fue divulgado la mañana de este viernes 9 de octubre por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que informaron que el incidente se produjo tras el impacto de un proyectil cuyo origen aún no ha sido determinado.

De los 12 tripulantes lesionados, 10 fueron evacuados a tierra para recibir atención médica especializada. Las autoridades confirmaron que toda la tripulación fue localizada y contabilizada.

Según la Cancillería, el buque está siendo asistido y remolcado hacia el puerto de Shinas, en Omán, donde será sometido a una evaluación para determinar sus condiciones y los daños estructurales ocasionados por el impacto.

Relaciones Exteriores y la AMP expresaron su solidaridad con los tripulantes afectados y sus familias, y reconocieron la labor de las autoridades y los equipos que participaron en las operaciones de asistencia, evacuación y atención médica.

En el pronunciamiento, Panamá condenó las acciones que pongan en riesgo la vida de la gente de mar, la integridad de los buques y la libertad y seguridad de la navegación internacional.