Gobierno panameño condena ataque a buque en el estrecho de Ormuz

La administración del presidente José Raúl Mulino condenó el ataque al buque On Peace, de bandera panameña, ocurrido este 5 de octubre mientras navegaba por aguas internacionales cerca al estrecho de Ormuz, con un saldo de 12 tripulantes lesionados.
El pronunciamiento fue divulgado la mañana de este viernes 9 de octubre por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que informaron que el incidente se produjo tras el impacto de un proyectil cuyo origen aún no ha sido determinado.
De los 12 tripulantes lesionados, 10 fueron evacuados a tierra para recibir atención médica especializada. Las autoridades confirmaron que toda la tripulación fue localizada y contabilizada.
Según la Cancillería, el buque está siendo asistido y remolcado hacia el puerto de Shinas, en Omán, donde será sometido a una evaluación para determinar sus condiciones y los daños estructurales ocasionados por el impacto.
Relaciones Exteriores y la AMP expresaron su solidaridad con los tripulantes afectados y sus familias, y reconocieron la labor de las autoridades y los equipos que participaron en las operaciones de asistencia, evacuación y atención médica.
En el pronunciamiento, Panamá condenó las acciones que pongan en riesgo la vida de la gente de mar, la integridad de los buques y la libertad y seguridad de la navegación internacional.
El Gobierno sostuvo que los buques mercantes y sus tripulaciones deben poder transitar de manera segura por las rutas marítimas internacionales, sin exponerse a acciones que amenacen sus vidas o interfieran con el comercio legítimo.
Asimismo, hizo un llamado urgente a los actores involucrados a respetar la seguridad de la navegación y abstenerse de realizar acciones que puedan poner en peligro a los buques mercantes y sus tripulaciones.
El buque On Peace navegaba desde Sitrah, Baréin, hacia Fuyaira (Fujairah), en Emiratos Árabes Unidos, cuando ocurrió el incidente en la zona del estrecho de Ormuz.
Esta vía marítima es considerada estratégica para el comercio mundial, por lo que Panamá insistió en la necesidad de garantizar la seguridad de las embarcaciones que transitan por la zona.
El Gobierno panameño manifestó que espera que se esclarezcan plenamente las circunstancias del incidente y el origen del proyectil.
También indicó que mantiene el seguimiento del caso mediante las autoridades competentes y los canales diplomáticos correspondientes.
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