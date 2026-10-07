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AMP refuerza alertas de seguridad tras impacto a buque panameño

Imagen de archivo (portal Shipspotting) de la nave involucrada: “On Peace” (IMO 9893204), de bandera panameña.
Imagen de archivo (portal Shipspotting) de la nave involucrada: “On Peace” (IMO 9893204), de bandera panameña. Tomada de shipspotting.com
Por
Mileika Lasso
  • 07/10/2026 18:30
La Autoridad Marítima de Panamá monitorea la nave “On Peace” y reitera medidas de seguridad para la flota comercial en Oriente Medio

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), reiteró que la seguridad de la navegación global y la integridad física de la gente de mar constituyen la prioridad del Estado panameño, luego de registrarse un incidente con el petrolero de bandera nacional “On Peace” en aguas internacionales.

La entidad informó este miércoles 7 de octubre que mantiene comunicación constante y directa con los operadores, la empresa armadores y las autoridades locales de la región para dar seguimiento al caso del buque (N.° IMO 9893204). La nave reportó haber sufrido el impacto de un proyectil de origen desconocido el pasado 5 de octubre a las 19:30 UTC (23:30 hora local) mientras cubría la ruta entre el puerto de Sitrah, en Bahréin, y Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Frente al hecho, la administración marítima confirmó que 12 tripulantes resultaron con lesiones, de los cuales 10 requirieron traslado e ingreso a un centro médico en tierra. La AMP indicó que la nave no registró contaminación marina en la zona y que es asistida y remolcada hacia el puerto de Shinas, en el Sultanato de Omán, donde evaluarán los daños estructurales.

Ante el panorama de inseguridad en la zona, la institución recordó a la flota abanderada en Panamá el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los Avisos de Marina Mercante MMN-04/2025 y MMN-05/2026. La AMP enfatizó que otorga el respaldo correspondiente dentro de sus facultades de Estado de Abanderamiento y en apego a las normas del derecho internacional marítimo.

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