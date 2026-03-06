AMP refuerza seguridad de buques con bandera nacional ante tensiones en Medio Oriente

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió el Aviso de Marina Mercante MMN-05/2026, mediante el cual establece una serie de medidas preventivas para los buques que enarbolan bandera panameña y que operan o transitan en áreas cercanas a Irán, Israel, los golfos Pérsico y Omán y el estrecho de Ormuz.

La entidad explicó que la disposición responde al incremento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y forma parte del monitoreo permanente que mantiene la administración marítima panameña sobre los riesgos que pueden afectar la seguridad de la navegación y el comercio marítimo internacional.

De acuerdo con la AMP, estas zonas son estratégicas para el tránsito marítimo global, ya que por ellas circula una parte importante del suministro energético y del comercio mundial de mercancías.

El aviso exhorta a capitanes, armadores y operadores de buques con bandera panameña a reforzar los protocolos de seguridad a bordo, incrementar las medidas de vigilancia y elevar los niveles de protección establecidos en el Plan de Seguridad del Buque, conforme a las disposiciones internacionales vigentes.

Asimismo, recomienda evaluar cuidadosamente las rutas de navegación y evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo.

La institución destacó que la seguridad de la gente de mar panameña, independientemente del pabellón bajo el cual preste servicio, es una prioridad, al igual que la protección de los buques registrados bajo bandera nacional que operan en áreas de potencial inestabilidad.