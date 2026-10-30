Pleno aprobó presupuesto de 2027 por $35,111.7 millones con flexibilización en compras públicas

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 30 de octubre, en tercer debate, el proyecto de ley No. 644 que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, fijado en un monto de $35,111.7 millones. La norma organiza la distribución de los recursos estatales para salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios sociales. Sin embargo, el trámite legislativo concluyó con la incorporación de una reforma que relaja las reglas de la Ley de Contrataciones Públicas para diversas instituciones gubernamentales. Durante la discusión de la iniciativa, los diputados Benicio Robinson, Manuel Cohen y Luis Eduardo Camacho presentaron una modificación al artículo 370 del proyecto. La propuesta exceptúa a ministerios y empresas públicas de la aplicación de la legislación ordinaria de contrataciones en la adquisición de servicios técnicos, repuestos y equipos cuando el monto sea inferior a $1 millón. DATOS CLAVE DEL PRESUPUESTO 2027

Monto global: $35,111.7 millones asignados para la vigencia fiscal 2027.

Toque a contrataciones: Excepción a la Ley de Contrataciones Públicas en compras de hasta $1 millón para servicios técnicos, repuestos y equipos.

Causal de excepción: Aplicable bajo situaciones fortuitas, urgencia justificada o necesidad prioritaria de interés público.

Entidades beneficiadas: Metro de Panamá, Idaan, Etesa, Tocumen, Aseo y los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno.

Controles fijados: Exige la creación de un reglamento especial por institución, el cual deberá contar con el aval de la Contraloría General y publicarse en la Gaceta Oficial.

La excepción aplica en situaciones fortuitas, de urgencia o por circunstancias de interés público con atención prioritaria. Entre las entidades beneficiadas figuran el Metro de Panamá, S.A., el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. De igual forma, la disposición abarca a los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno cuando atiendan asuntos de interés general relacionados con derechos poblacionales. La reforma aprobada establece que las compras bajo este esquema no podrán superar $1 millón y fija que dicho límite no será acumulativo por proveedor o tipo de servicio técnico, requiriendo además evitar la fragmentación contractual. Para ejecutar la medida, cada entidad deberá elaborar una lista de los bienes o servicios requeridos y adoptar un reglamento especial de contratación, el cual deberá contar con la aprobación de la Contraloría General de la República y su publicación en la Gaceta Oficial.