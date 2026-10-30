El papa León XIV ejerce su voto por correo en las elecciones de Estados Unidos desde El Vaticano

El papa León XIV volvió a hacer historia en el ámbito político e institucional al emitir su voto por correo para las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms) de Estados Unidos, según informó la Santa Sede.

El pontífice, nacido en Chicago, solicitó su papeleta electoral a través del estado de Illinois, donde se encuentra registrado bajo su nombre de bautismo, Robert Francis Prevost, en la localidad de New Lenox —un suburbio de la zona metropolitana donde vive su hermano John—

El alcance de este hecho fue analizado por Michael Walsh, quien conversó con CNN.

El historiador y autor británico especializado en el papado, quien subrayó el carácter histórico del evento al señalar que León XIV se convierte en el primer pontífice en participar en unos comicios democráticos y laicos.

“No creo que los papas hayan votado nunca en unas elecciones democráticas”, declaró a Walsh.

Esta participación en las elecciones de mitad de término se suma a su reciente historial de participación electoral, habiendo ejercido previamente su derecho al voto tanto en primarias demócratas y republicanas en años recientes como en las elecciones presidenciales de 2024.