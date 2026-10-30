Curazao revela su convocatoria para enfrentar a Panamá en la Liga de Naciones

A dos semanas del inicio de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, la selección de Curazao dio a conocer su convocatoria para la eliminatoria ante Panamá.
El equipo caribeño, que viene de realizar un buen papel en el Mundial 2026, llamó a toda la artillería pesada en busca de ese boleto al Final Four del certamen y a su vez el pase a la Copa Oro 2027.
Este conjunto viene de realizar igualmente una fase de grupos importante, tras vencer Costa Rica, con remontada incluida, 4-3, derrotó a Nicaragua y a Trinidad y Tobago. Resaltar que superaron esta primera instancia de manera invicta.
En la lista de convocados, se resaltan los nombres de Armando Obispo (PSV), Liviano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United) y Nigel Thomas (ADO Den Haag).
El primer duelo entre ambos se dará este 12 de noviembre en territorio de Curazao, mientras que el 15 de noviembre se dará a cabo el partido de vuelta en el estadio Rommel Fernández.
Lista de convocados de Curazao para enfrentarse a Panamá
Porteros: Tyrick Bodak, Eloy Room y Kiyani Zeggen.
Defensas: Joshua Brenet, Jurich Carolina, Roshon Van Eijma, Sherel Florarus, Deveron Fonville, Juriën Gaari, Armando Obispo y Shurandy Sambo.
Mediocampistas: Jeremy Antonisse, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Liviano Comenencia, Godfried Roemeratoe y Nicky Souren.
Delanteros: Tahith Chong, Kenji Gorré, Jearl Margaritha, Ar’jany Martha, Jordi Paulina y Nigel Tomas.
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