Curazao revela su convocatoria para enfrentar a Panamá en la Liga de Naciones

A dos semanas del inicio de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 , la selección de Curazao dio a conocer su convocatoria para la eliminatoria ante Panamá.

El equipo caribeño, que viene de realizar un buen papel en el Mundial 2026, llamó a toda la artillería pesada en busca de ese boleto al Final Four del certamen y a su vez el pase a la Copa Oro 2027.

Este conjunto viene de realizar igualmente una fase de grupos importante, tras vencer Costa Rica, con remontada incluida, 4-3, derrotó a Nicaragua y a Trinidad y Tobago. Resaltar que superaron esta primera instancia de manera invicta.