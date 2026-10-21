Josué Vergara fuera de la lista del Gent para enfrentar al Braga en la Conference League

Malas noticias en el Gent. El delantero Josué Vergara sigue sin recibir el alta médica con el club y se perderá oficialmente el partido ante el Braga de Portugal por la segunda jornada de la UEFA Conference League este jueves 22 de octubre.

Vergara, de 19 años, se lesionó en el último partido de la selección de Panamá ante Ecuador el pasado 5 de octubre y desde entonces no ha tenido actividad con el Gent, equipo que mostró su molestia a través del entrenador por la situación del panameño. Han sido ya 17 días de baja hasta el momento.

Previo al estreno del equipo belga en la competición, el director técnico, Rik De Mil, se mostró inconforme y manifestó su molestia por no poder contar con su delantero que acumula hasta el momento cuatro goles con el combinado belga. “No estará mañana (en su momento ante el AGF) y tampoco el fin de semana. Iremos viendo como evoluciona y después de la semana de rehabilitación veremos como está”, destacó el pasado 14 de octubre De Mil. Más allá de estas palabras, la molestia del entrenador se denotó por su lenguaje corporal y la cara de pocos amigos.

Cumplido el plazo del fin de semana, Vergara sigue sin entrar en las convocatorias del Gent por sus problemas físicos y es una duda si estará disponible el próximo partido del Gent.

Más allá de los compromisos que tiene Vergara con el Gent, en unas semanas la selección de Panamá volverá a ver acción, esta vez en los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Curazao este 12 y 15 de noviembre. La lista de convocados, que será de 23 jugadores, es muy posible que se dé a conocer la próxima semana y a falta del ritmo competitivo que necesita Vergara, existe cierta duda si estará o no para estos importantes partidos para el combinado nacional.