Polémica por Josué Vergara: Gent estalla contra la Selección de Panamá tras su lesión

La polémica está servida. El Gent lo advirtió y se terminaron de cumplir los peores pronósticos sobre Josué Vergara. El club belga anunció que el delantero de 19 años no estará disponible para los siguientes compromisos por una lesión de cadera que tuvo estando con la selección de Panamá.

Vergara, quien debutó con el combinado de Thomas Christiansen el pasado 5 de octubre y anotó en el 1-1 ante Ecuador, salió como titular aquel encuentro y fue sustituido a los pocos minutos de iniciar la segunda parte del compromiso por unas molestias en la cadera.

Estando ya en el Gent, se les hicieron las pruebas médicas pertinentes y se concluyó que el jugador si presenta una lesión en la cadera y por ahora estará de baja para el encuentro ante el Zulte Waregem este sábado 10 de octubre.

Tras conocerse el diagnóstico, el entrenador del equipo belga, Rik De Mil, no se guardo nada y estalló contra la selección de Panamá tras confirmarse la lesión de Vergara que se produjo estando con el equipo en Japón.

“Por supuesto que es una situación triste. No estará con nosotros el fin de semana, es una lástima muy desafortunado. También es un momento para inmediatamente para buscar soluciones e irradiar la positividad al resto del grupo”, arrancó diciendo De Mil en conferencia de prensa.

El ‘palo’ llegó cuando el belga responsabilizó a la selección de ignorar las recomendaciones que había hecho del club de no convocar a Vergara, ya que presentaba molestias musculares y aconsejaron darle un tiempo de reposo entre dos y tres semanas.

“Seguimos todos los casos de las selecciones nacionales con nuestros jugadores. La selección tomó un riesgo, nosotros pusimos nuestras recomendaciones, pero la dejaron a un lado lo cual es una pena. Nos da un poco más de frustración porque es una lesión muscular y tienes que evaluar el día a día como está la situación”.

Continúo De Mil, “le hicimos saber rápidamente a la selección panameña nuestra respuesta, que no queremos tomar riesgos con un talento de 19 años. Nos toca a nosotros ahora hacerle una evaluación diaria y semanal para saber cuando estará disponible”.

La primera lesión de Vergara se dio el pasado 18 de septiembre cuando jugó ante el Standard de Lieja. Una vez realizada las pruebas, el Gent notifica que el jugador necesita un reposo entre dos a tres semanas a partir del día siguiente de la lesión, es decir el 19 de septiembre.

Lejos de cumplir esa sugerencia, Vergara estuvo viajando entre Bélgica-Panamá-Bélgica-Japón para incorporarse finalmente a la selección nacional.

Lejos de terminar el tema de Vergara, hizo énfasis en que el equipo concluyó que era demasiado riesgoso que el jugador viajara y viera minutos con la selección en este momento.

“Nosotros como Gent trabajamos muy bien y de cerca con las selecciones nacionales, pero nos toca a nosotros dejar muy en claro que como jugador corres un riesgo importante si tienes cierta carga física. Teníamos un programa y era demasiado riesgoso que jugara”, dijo.

Por último, precisó que el jugador ya está en proceso de recuperación, pero no dio una fecha exacta para ver nuevamente a Vergara en acción.

“No tenemos una vista completa de allí todavía, el cuerpo médico lo está evaluando y preparándolo para que llegue lo antes posible”, concluyó De Mil.

En definitiva esta es una situación lamentable para Vergara, quien estaba teniendo sus primeros meses dentro del Gent y que ahora tenga que afrontar esta posición.