Josué Vergara sube su valor en el mercado y ya es el segundo panameño más cotizado

Lo de Josué Vergara es una realidad. Al jugador del Gent le espera un futuro prometedor, siempre y cuando continúe haciendo las cosas bien y anotando en el club.

Sus goles y sus participaciones con el club y a nivel de selección ya se reflejan en el mercado de transferencias. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, Vergara tiene un valor a los 5 millones de dólares, convirtiéndose así en uno de los futbolistas panameños más cotizados del mercado.

Este valor llama poderosamente la atención para un jugador de apenas 19 años y que en este 2026 dio su primer salto a Europa. En su paso por el Tauro FC, Vergara apenas tenía un valor a los 200 mil. En junio del 2026 subió su cotización a los 1.5 millones y en esta última actualización fue tasado en los 5 millones.

Hay que recordar que el sitio especializado no solo toma en cuenta el rendimiento individual del jugador, sino también su historial en el mercado, su edad y lo vistoso que puede llegar a ser para los demás clubes.

Si nos fijamos en la última convocatoria de la selección de Panamá, Vergara se posiciona como el segundo jugador más valioso del equipo, tan solo superado por Amir Murillo con el Besiktas, quien tiene un valor a los 7 millones de dólares.

Por más increíble que suene, Vergara está por encima de Adalberto Carrasquilla (4 millones), José Luis Rodríguez (2.5 millones) o César Blackman (2.50 millones).

En el Gent también es uno de los más valiosos del club. Aunque no lleve ni los seis meses en el equipo belga, su valor de mercado ha escalado hasta lo más alto metiéndose dentro del top-5 de los más cotizados. El panameño ocupa la cuarta posición de los mejores tasados y es el delantero más valioso del equipo. Mientras que por delante suyo están Tibe De Vlieger (8 millones), Mathias Delorge (7 millones) y Tiago Aráujo (5 millones). Este 2026 está siendo uno de los mejores para el panameño. Su olfato goleador lo coloca en el noveno puesto por la lucha de la Bota de Oro, compartiendo lista con el delantero del FC Barcelona Raphinha.