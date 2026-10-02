Josué Vergara se incorpora a los entrenamiento de la selección de Panamá

Continúa el ‘Caso Josué Vergara’ en el combinado nacional. El delantero del Gent, quien en un principio no fue convocado por el equipo para la gira asiática, la propia Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunció que el jugador se estará integrando a los entrenamientos del equipo.

El jugador arribó el pasado 1 de octubre a Tokio, Japón para realizarse más pruebas y conocer el alcance exacto de la lesión. El equipo belga había informado el pasado 19 de septiembre a la Fepafut que el jugador salió lesionado en el partido ante el Standard de Lieja el pasado 18 de septiembre por lo que no fue tomado en cuenta en un principio.

En el comunicado de la Fepafut, no se asegura que el jugador esté en condiciones aún de jugar frente a Ecuador este 5 de octubre, por lo que la decisión final será tomada entre el técnico Thomas Christiansen, el jugador y el cuerpo médico de la federación.