Josué Vergara no se detiene: vuelve a marcar con el Gent y consolida su gran momento

El Gent sigue disfrutando de los goles de Josué Vergara , quien logró ver nuevamente puerta con el equipo belga en la Jupiler Pro League (primera división). Ante el Standard Lieja, el delantero de apenas 19 años anotó en la victoria 2-1.

El ex jugador del Tauro abrió la lata del marcado ante el importante club del Lieja en el minuto 31 del cotejo. El panameño salió a la presión y logró quitarle el esférico a uno de los defensores rivales. Vergara quedó en el 1vs1 con el portero y terminó definiendo a placer para hacer su tercer tanto con el Gent en siete cotejos de liga.

Si tomamos todas las competencias, Vergara suma cuatro tantos en 13 partidos . Si nos vamos a los últimos seis encuentros del panameño, suma tres anotaciones. Números importantes para un joven ariete y que está viviendo su primer año en Europa. Hay que recordar que llegó al fútbol del viejo continente en enero del 2026 de la mano del Auda de Letonia.

Contra el Lieja, además de la anotación, Vergara disputó 89 minutos del cotejo, completó nueve pases de 13 intentados (69% de efectividad), logró tres tiros (dos dentro de los tres palos), tocó 26 veces el balón y recuperó dos veces el esférico.

Este fue el último partido de Vergara con el Gent antes de concentrarse con la selección de Panamá. El juvenil fue convocado por Thomas Christiansen para la gira asiática por lo que podría debutar con el equipo mayor en esta ventana de fecha FIFA.