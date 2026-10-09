Miviot paga $13.1 millones en Letras del Tesoro por mora inmobiliaria

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) recurrió a la emisión de títulos de deuda pública para hacer frente a la morosidad acumulada con la industria de la construcción, tras la expiración del programa Fondo Solidario de Vivienda el pasado 30 de junio de 2024.

Durante la inauguración del Congreso Internacional Inmobiliario 2026, organizado por la Asociación Panameña de Corredores de Bienes Raíces (Acobir), el titular de la cartera, Jaime A. Jované, confirmó el desembolso de $13.14 millones mediante Letras del Tesoro. El mecanismo busca saldar un pasivo heredado que alcanzaba los $160 millones al inicio del actual periodo gubernamental.

La transacción, respaldada por el Decreto Ejecutivo No. 5 del 4 de agosto de 2026 y ejecutada a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adjudicó valores a las empresas promotoras que se acogieron de forma voluntaria al esquema. A la fecha, la administración ha cancelado $90 millones por vía del Banco Nacional de Panamá, a los que se suman los $13.14 millones colocados en papel comercial el pasado 6 de octubre. El saldo pendiente de cancelación ronda los $56.8 millones.

Aunque las autoridades proyectaban adjudicar $20 millones en la primera jornada, la cifra efectiva quedó $6.86 millones por debajo de la meta debido a demoras en la entrega de documentación por parte de los desarrolladores para la validación del MEF. Jované anunció que en noviembre próximo se realizará una segunda emisión con el objetivo de extinguir el 100% del saldo adeudado a la industria.

Las Letras del Tesoro funcionan como instrumentos financieros de corto plazo negociables ante entidades bancarias para garantizar o cancelar créditos interinos de construcción. La medida traslada al sector privado la tarea de monetizar los valores en la plaza bancaria en medio de una política estatal de contención del gasto público.

El desembolso inicial mediante papel financiero impacta expedientes vinculados a 1,314 familias que adquirieron proyectos residenciales de hasta $70,000 bajo el incentivo estatal de $10,000. Tras el cierre definitivo del Bono Solidario de Vivienda, el Ejecutivo promueve el esquema AbonoPaTi, que otorga un aporte de $3,000 para la compra de unidades de hasta $80,000, sumado a la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para primera vivienda nueva de hasta $120,000 y el régimen de interés preferencial.