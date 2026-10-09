Chapman: salida de Panamá de la lista de la Unión Europea se traducirá en más empleos

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, y el canciller Javier Martínez-Acha reaccionaron este viernes 9 de octubre tras la decisión de la Unión Europea de retirar a Panamá de su lista negra de paraísos fiscales.

En un evento oficial del Gobierno Nacional, Chapman dijo: “Lo que ha ocurrido hoy levanta sanciones, costos, fricciones financieras y obstáculos (...). ¿Y en qué se traduce en eso? Más empleos. Plata en el bolsillo de la gente”.

El ministro del MEF ponderó que este resultado sobre el listado comunitario generará un impacto directo en la dinámica laboral y en los hogares panameños. Sostuvo además que la remoción del catálogo discriminatorio obedece al trabajo coordinado entre las instituciones del Estado.