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Chapman: salida de Panamá de la lista de la Unión Europea se traducirá en más empleos

Chapman dijo que ‘lo que ha ocurrido hoy levanta sanciones, costos y fricciones financieras’.
Chapman dijo que ‘lo que ha ocurrido hoy levanta sanciones, costos y fricciones financieras’. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 09/10/2026 12:22
El Ejecutivo destacó el impacto directo en los bolsillos del panameño y fijó la hoja de ruta hacia la evaluación global de transparencia en 2027.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, y el canciller Javier Martínez-Acha reaccionaron este viernes 9 de octubre tras la decisión de la Unión Europea de retirar a Panamá de su lista negra de paraísos fiscales.

En un evento oficial del Gobierno Nacional, Chapman dijo: “Lo que ha ocurrido hoy levanta sanciones, costos, fricciones financieras y obstáculos (...). ¿Y en qué se traduce en eso? Más empleos. Plata en el bolsillo de la gente.

El ministro del MEF ponderó que este resultado sobre el listado comunitario generará un impacto directo en la dinámica laboral y en los hogares panameños. Sostuvo además que la remoción del catálogo discriminatorio obedece al trabajo coordinado entre las instituciones del Estado.

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Por su parte, Martínez-Acha detalló en medios televisivos y radiales los alcances de la estrategia diplomática para lograr la exclusión del país del listado discriminatorio de paraísos fiscales.

El ministro de Relaciones Exteriores precisó que la nación entra ahora a un periodo de monitoreo preventivo con miras a la próxima actualización del bloque comunitario proyectada para el año 2027.

“Panamá se merece continuar por este camino de transparencia”, así lo manifestó el Martínez-Acha en Radio Panamá al reiterar que se mantendrán las coordinaciones bilaterales.

En Telemetro Reporta, sostuvo que este avance “podría facilitar nuevas inversiones europeas”, aunque reconoció que Panamá aún mantiene compromisos pendientes en cooperación e intercambio de información fiscal.

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