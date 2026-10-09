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Información útil

¡Atención, Colón! Trabajos en Monte Esperanza dejarán sin agua temporalmente a varios sectores

El Canal de Panamá anuncia interrupción del servicio de agua en Colón
El Canal de Panamá anuncia interrupción del servicio de agua en Colón Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2026 12:13
Los trabajos de mantenimiento en la potabilizadora de Monte Esperanza provocarán una interrupción temporal del servicio de agua potable en Colón.

El suministro de agua potable en sectores abastecidos por la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en Colón, será suspendido temporalmente desde las 12:00 p.m. del sábado 10 hasta las 12:00 a.m. del domingo 11 de octubre de 2026, informó el Canal de Panamá.

La interrupción responde a trabajos de mantenimiento que permitirán reparar las redes de distribución de agua potable. Esta jornada sustituye la actividad que había sido anunciada inicialmente para el domingo 4 de octubre.

El Canal de Panamá indicó que, una vez concluyan las labores, la planta reanudará sus operaciones y el suministro se recuperará de manera gradual.

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