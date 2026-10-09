¡Atención, Colón! Trabajos en Monte Esperanza dejarán sin agua temporalmente a varios sectores

El suministro de agua potable en sectores abastecidos por la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en Colón, será suspendido temporalmente desde las 12:00 p.m. del sábado 10 hasta las 12:00 a.m. del domingo 11 de octubre de 2026, informó el Canal de Panamá.
La interrupción responde a trabajos de mantenimiento que permitirán reparar las redes de distribución de agua potable. Esta jornada sustituye la actividad que había sido anunciada inicialmente para el domingo 4 de octubre.
El Canal de Panamá indicó que, una vez concluyan las labores, la planta reanudará sus operaciones y el suministro se recuperará de manera gradual.
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