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Información útil

¡Atención, Colón! Planta de Monte Esperanza operará al 64 % este 27 de septiembre

El Canal de Panamá anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza.
El Canal de Panamá anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/09/2026 16:26
Usuarios de varios sectores de Colón deberán tomar previsiones este domingo ante una posible disminución en el suministro de agua potable.

El suministro de agua potable en varios sectores de la provincia de Colón podría registrar una disminución este domingo 27 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento programado en la planta potabilizadora de Monte Esperanza.

El Canal de Panamá informó que las labores se llevarán a cabo entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, tiempo durante el cual la planta funcionará al 64 % de su capacidad.

Esta reducción podría provocar una disminución en el flujo de agua potable hacia las comunidades que dependen de esta instalación. Por ello, se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para cubrir sus necesidades durante el periodo de mantenimiento.

Según el Canal de Panamá, los trabajos buscan garantizar el funcionamiento adecuado y la confiabilidad de la planta potabilizadora. Para atender cualquier eventualidad, se mantiene coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Una vez culminen las labores, la planta retomará su funcionamiento habitual y el servicio de agua potable será restablecido de manera progresiva en los sectores afectados.

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