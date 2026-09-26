¡Atención, Colón! Planta de Monte Esperanza operará al 64 % este 27 de septiembre

El suministro de agua potable en varios sectores de la provincia de Colón podría registrar una disminución este domingo 27 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento programado en la planta potabilizadora de Monte Esperanza.

El Canal de Panamá informó que las labores se llevarán a cabo entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, tiempo durante el cual la planta funcionará al 64 % de su capacidad.

Esta reducción podría provocar una disminución en el flujo de agua potable hacia las comunidades que dependen de esta instalación. Por ello, se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para cubrir sus necesidades durante el periodo de mantenimiento.

Según el Canal de Panamá, los trabajos buscan garantizar el funcionamiento adecuado y la confiabilidad de la planta potabilizadora. Para atender cualquier eventualidad, se mantiene coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Una vez culminen las labores, la planta retomará su funcionamiento habitual y el servicio de agua potable será restablecido de manera progresiva en los sectores afectados.