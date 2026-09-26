Senafront y la Marina de Estados Unidos entrenan para responder ante amenazas químicas o biológicas

Miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) participaron junto a infantes de Marina de Estados Unidos en un ejercicio de entrenamiento para responder ante posibles amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

La actividad se realizó este 23 de septiembre de 2026 en la ciudad de Panamá, según informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de una publicación en X.

Durante el ejercicio, los miembros de Senafront realizaron labores de detección y escaneo en busca de contaminantes, como parte de una evaluación de capacidades frente a este tipo de amenazas.

El Comando Sur presentó la actividad como parte de la cooperación de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, y señaló que esta asociación busca fortalecer la seguridad regional frente a amenazas compartidas.

Además, indicó que la cooperación entre ambos países también está orientada a proteger el Canal de Panamá.

La actividad se suma a otros ejercicios conjuntos desarrollados este año entre fuerzas estadounidenses y organismos de seguridad panameños.

El Comando Sur ha señalado que los entrenamientos buscan mejorar la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta.