Senafront y la Marina de Estados Unidos entrenan para responder ante amenazas químicas o biológicas

Miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) participaron junto a infantes de Marina de Estados Unidos en un ejercicio de entrenamiento para responder ante posibles amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.
La actividad se realizó este 23 de septiembre de 2026 en la ciudad de Panamá, según informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de una publicación en X.
Durante el ejercicio, los miembros de Senafront realizaron labores de detección y escaneo en busca de contaminantes, como parte de una evaluación de capacidades frente a este tipo de amenazas.
El Comando Sur presentó la actividad como parte de la cooperación de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, y señaló que esta asociación busca fortalecer la seguridad regional frente a amenazas compartidas.
Además, indicó que la cooperación entre ambos países también está orientada a proteger el Canal de Panamá.
La actividad se suma a otros ejercicios conjuntos desarrollados este año entre fuerzas estadounidenses y organismos de seguridad panameños.
El Comando Sur ha señalado que los entrenamientos buscan mejorar la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta.
El ejercicio divulgado esta semana corresponde a entrenamiento específico en materia de contaminantes, sigla utilizada para identificar amenazas de naturaleza química, biológica, radiológica y nuclear.
El propio Comando Sur mantiene publicado material audiovisual sobre el ejercicio conjunto entre los Marines estadounidenses y Senafront.
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