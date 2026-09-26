Ordenan detención provisional para conductor implicado en atropello mortal de un menor en Dolega

Un juez de garantías ordenó la detención provisional del conductor investigado por el atropello que provocó la muerte de un menor de edad en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.

La medida cautelar fue aplicada durante una audiencia celebrada este sábado 26 de septiembre, seis días después del hecho de tránsito. Según la información divulgada por Telemetro Reporta, el incidente ocurrió el domingo 20 de septiembre y el conductor presuntamente abandonó el lugar después de atropellar a la víctima.

El padre del menor acudió a la diligencia judicial y solicitó que el caso sea investigado con firmeza. Aunque aseguró que la familia no actúa “contra nadie”, sostuvo que busca una decisión ejemplar ante la gravedad de lo sucedido.

Padre del menor exige justicia

En declaraciones ofrecidas después de la audiencia, el familiar manifestó que el conductor supuestamente no intentó detenerse ni auxiliar a la víctima.

“Ni tocó el freno, ni trató de moverse de la calle, ni paró”, expresó el padre, quien advirtió que una situación similar podría afectar a cualquier familia.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio del familiar y deberán ser contrastadas con los elementos recopilados durante la investigación, como posibles videos, declaraciones de testigos, inspecciones al vehículo y los informes elaborados por las autoridades competentes.

El caso ha generado consternación entre los residentes de Dolega, mientras los familiares esperan que el proceso permita esclarecer las circunstancias exactas del atropello y determinar las responsabilidades correspondientes.

Conductor permanecerá bajo detención provisional

La detención provisional implica que el investigado permanecerá privado de libertad mientras avanzan las diligencias judiciales, salvo que la medida sea revisada o modificada posteriormente por un tribunal.

Esta decisión constituye una medida cautelar y no representa una condena definitiva. El conductor mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada.

La publicación no precisó cuáles fueron los delitos imputados por el Ministerio Público, los argumentos utilizados para solicitar la detención ni la forma en que las autoridades ubicaron al conductor después del accidente.

Las autoridades deberán establecer mediante la investigación si el automóvil circulaba a una velocidad superior a la permitida, si existió alguna maniobra para evitar el impacto y cuánto tiempo transcurrió antes de que el implicado fuera identificado.

La familia, por su parte, reiteró su llamado a que el fallecimiento del menor no quede impune y que se adopten medidas para evitar nuevas tragedias viales en Dolega y el resto de Chiriquí.