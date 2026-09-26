Agroferias del IMA este 28 y 29 de septiembre: conozca los puntos

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 28 y martes 29 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles .

Agroferias del IMA del lunes 28 y martes 29 de septiembre

Para este lunes 28 y martes 29 de septiembre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Azul en Bahía Azul en el distrito de Kusapín.

-Panamá Oeste: Casa local de Nuevo Paraíso en Cirí de Los Sotos en el distrito de Capira.

-Panamá: Gimnasio Laureano Sánchez en el corregimiento de Tocumen en el distrito de Panamá.

-Chiriquí: Cancha comunal de Gómez en el distrito de Bugaba.

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

-Bocas del Toro: Gimnasio en el área del Festival del Banano en El Empalme en el distrito de Changuinola.

-Colón: Frente a la iglesia de Limón de Chagres en el distrito de Chagres.

-Panamá: Villa Lucre en la entrada de La Pulida frente al Hospital Susana Jone en José Domingo Espinal en San Miguelito.

-Comarca Ngäbe Buglé: Cancha de fútbol de Hato Julí en el distrito de Mironó.

-Chiriquí: Parque de Boquerón en el distrito de Boquerón.

-Herrera: Casa Comunal de El Calabacito en el distrito de Los Pozos.

-Panamá Este: Chimán cabecera en el distrito de Chimán.

-Los Santos: Junta Comunal de Río Hondo en el distrito de Las Tablas.

-Panamá Oeste: Casa comunal de El Arado en el distrito de La Chorrera.

-Veraguas: Cancha techada de Llano Catival cabecera en el distrito de Mariato y en la casa comunal de Viguí en el distrito de Las Palmas.