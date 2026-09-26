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Información útil

Agroferias del IMA este 28 y 29 de septiembre: conozca los puntos

El IMA anuncia agroferias para este lunes 28 y martes 29 de septiembre.
El IMA anuncia agroferias para este lunes 28 y martes 29 de septiembre. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/09/2026 15:08
Las agroferias del IMA llegarán a distintos sectores del país esta semana.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 28 y martes 29 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del lunes 28 y martes 29 de septiembre

Para este lunes 28 y martes 29 de septiembre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Azul en Bahía Azul en el distrito de Kusapín.

-Panamá Oeste: Casa local de Nuevo Paraíso en Cirí de Los Sotos en el distrito de Capira.

-Panamá: Gimnasio Laureano Sánchez en el corregimiento de Tocumen en el distrito de Panamá.

-Chiriquí: Cancha comunal de Gómez en el distrito de Bugaba.

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

-Bocas del Toro: Gimnasio en el área del Festival del Banano en El Empalme en el distrito de Changuinola.

-Colón: Frente a la iglesia de Limón de Chagres en el distrito de Chagres.

-Panamá: Villa Lucre en la entrada de La Pulida frente al Hospital Susana Jone en José Domingo Espinal en San Miguelito.

-Comarca Ngäbe Buglé: Cancha de fútbol de Hato Julí en el distrito de Mironó.

-Chiriquí: Parque de Boquerón en el distrito de Boquerón.

-Herrera: Casa Comunal de El Calabacito en el distrito de Los Pozos.

-Panamá Este: Chimán cabecera en el distrito de Chimán.

-Los Santos: Junta Comunal de Río Hondo en el distrito de Las Tablas.

-Panamá Oeste: Casa comunal de El Arado en el distrito de La Chorrera.

-Veraguas: Cancha techada de Llano Catival cabecera en el distrito de Mariato y en la casa comunal de Viguí en el distrito de Las Palmas.

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