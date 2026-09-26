Reino Unido advierte que está preparado para defender las islas Malvinas ante Argentina

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que su país mantiene la capacidad militar necesaria para defender las islas Malvinas ante un eventual ataque de Argentina, en medio de nuevas declaraciones sobre la disputa de soberanía del archipiélago.

Según informó el diario Clarín, Streeting abordó la situación durante una extensa entrevista con el medio británico The Sun, en la que también advirtió sobre los riesgos de un eventual conflicto con Rusia y pidió aumentar la inversión del Reino Unido en materia de Defensa.

Al ser consultado sobre la posición de Argentina respecto a las Malvinas y las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei contra empresas petroleras que operen en las islas, el funcionario británico sostuvo que la postura argentina sobre el archipiélago se mantiene año tras año.

Streeting afirmó que Argentina “no tiene la capacidad (militar) de tomar las islas”, mientras que, según sus declaraciones, el Reino Unido sí cuenta con los medios para defenderlas, según Clarín.

Las declaraciones de Streeting se producen pocos días después de que el presidente argentino, Javier Milei, abordara la cuestión Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Milei reiteró que las islas constituyen una “causa nacional” para Argentina y sostuvo que su gobierno mantiene una estrategia de defensa “pacífica y efectiva” de la reivindicación de soberanía.