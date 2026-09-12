Trump plantea la posibilidad de intervenir en la disputa entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 12 de septiembre que un nuevo conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial”. El mandatario también dejó abierta la posibilidad de intervenir para intentar resolver la disputa territorial.

Las declaraciones se produjeron durante su visita a Irlanda, después de una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Según informó la agencia EFE, Trump cuestionó la disposición del Reino Unido para afrontar un eventual enfrentamiento en el Atlántico Sur, debido a los problemas internos que enfrenta el país.

“No estoy seguro de que estén haciendo eso. Tienen un pequeño problema con la inmigración, tienen un pequeño problema con la energía y tienen algunos otros problemas que tienen que cuidar. Así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos. Estoy seguro de que voy a ser llamado a ese potencial desastre, pero si lo hacen, probablemente pueda arreglarlo”, dijo al ser consultado por los medios.

Según el medio Clarín, el mandatario calificó la cuestión de las Malvinas como un asunto “muy interesante”. Trump también recordó la guerra de 1982 y cuestionó si las autoridades británicas estarían dispuestas a enviar nuevamente sus fuerzas hasta las islas, ubicadas en el Atlántico Sur.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aprovechado la ambigüedad de Trump para reforzar el reclamo argentino sobre las islas, según dio a conocer EFE.

Las islas Malvinas permanecen bajo administración británica desde 1833, mientras Argentina sostiene un reclamo histórico de soberanía sobre el territorio. Ambos países se enfrentaron militarmente en 1982, en una guerra que terminó con la victoria británica.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el mandatario señalara que Estados Unidos revisa constantemente sus posturas, incluida la posición que mantiene sobre la soberanía de las islas Malvinas. Sus comentarios fueron destacados por el presidente argentino, Javier Milei.