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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 13 de septiembre de 2026, según la IA

Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 9 de septiembre de 2026.
Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 9 de septiembre de 2026. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/09/2026 10:33
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este miércoles 9 de septiembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este domingo 13 de septiembre una nueva edición del sorteo miercolito, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.

Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 13 de septiembre:

6

5

9

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

65 - 29 - 59 - 36 - 72 - 84 - 91 - 47.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 9 de septiembre

Primer Premio: 5901

Letras: DDBB

Serie: 4

Folio: 13

Segundo Premio: 1435

Tercer Premio: 9159

VIDEOS

Video: Arranca un nuevo ciclo en la selección de Panama
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...

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