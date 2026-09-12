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Capturan en Tocumen a Guillermo Quintero, uno de los más buscados por homicidio

El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes.
El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes. Cedida
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Deborah Peña
  • 12/09/2026 10:53
La Policía Nacional indicó que, tras su aprehensión, ambos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes.

Dos personas fueron aprehendidas durante una diligencia de allanamiento realizada este sábado 12 de septiembre en el corregimiento de Tocumen, en coordinación con el Ministerio Público, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la entidad, ambos ciudadanos eran requeridos por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con delitos contra la seguridad colectiva y contra la vida y la integridad personal.

Entre los aprehendidos se encuentra Guillermo Quintero, quien figuraba entre las personas más buscadas por las autoridades.

Quintero es investigado por su presunta participación en un caso de homicidio agravado, ocurrido el pasado 6 de julio de 2026 en el sector 5 de Río Palomo, en Samaria.

La Policía Nacional indicó que, tras su aprehensión, ambos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el trámite judicial establecido.

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