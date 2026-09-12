ENSA asignará pines gratuitos a clientes prepago ante fallas en su sistema de recargas

La empresa de distribución eléctrica ENSA informó que aplicará pines gratuitos a sus clientes del servicio prepago durante el fin de semana, debido a una incidencia técnica que afecta su plataforma de servicios comerciales.

La medida se adopta luego de que usuarios del sistema prepago reportaran dificultades para realizar sus recargas, situación que generó molestias en la provincia de Colón. Personas que necesitaban recargar el servicio eléctrico acudieron a las oficinas de ENSA ubicadas en calle 2, Colón, y durante la noche un grupo de usuarios se concentró en la entrada de las instalaciones para exigir el restablecimiento del servicio.

Ante esta situación, ENSA comunicó que garantizará la continuidad del suministro eléctrico a sus clientes prepago mediante la asignación de pines gratuitos directamente en los medidores. La empresa explicó que esta recarga tendrá una duración estimada hasta que se restablezca el sistema.

ENSA indicó que el plan de contingencia busca respaldar a más de 100 mil clientes prepago afectados por la incidencia en la plataforma de servicios comerciales, mientras continúa el proceso de restablecimiento de sus servicios digitales.

La empresa pidió a los usuarios que, en caso de que la recarga no aparezca reflejada en el medidor prepago, se comuniquen con sus canales de atención.

Los clientes pueden llamar al 323-7100 o 800-9111, comunicarse mediante WhatsApp con la asistente EVA al 6417-0929 o acudir a los centros de atención de ENSA