Lady Gaga cumple su sueño de ser madre junto a Michael Polansky

La cantante Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, atraviesan una de las etapas más importantes de su relación: se convirtieron en padres por primera vez. La noticia fue dada a conocer por Page Six, que informó que la pareja ya habría recibido a su primer bebé.

Aunque el nacimiento representa un nuevo capítulo para la cantante, hasta el momento Gaga y Polansky han mantenido en privado los detalles sobre el pequeño. No se ha confirmado públicamente su nombre, sexo ni la fecha exacta de nacimiento.

La llegada del bebé se conoció después de que la pareja fuera vista junta en el norte de California. En las imágenes, Lady Gaga aparece caminando junto a Polansky mientras lleva al bebé en un fular. La artista optó por un atuendo cómodo y discreto, con el cabello recogido y gafas de sol, mientras disfrutaba de este momento familiar lejos de los reflectores.

La maternidad era un deseo del que Gaga ya había hablado públicamente. En una aparición en The Late Show with Stephen Colbert, la intérprete de “Bad Romance” describió la maternidad como su “próximo papel protagonista”, una declaración que dejó entrever sus planes de formar una familia. Meses antes también había expresado en entrevistas su ilusión por convertirse en madre.

La historia de amor entre Gaga y Polansky comenzó en 2020 y, cuatro años más tarde, la pareja confirmó su compromiso. Desde entonces, ambos han construido una relación alejada en buena medida del escrutinio público.

Ahora, con la llegada de su primer hijo, la cantante de 40 años inicia una nueva etapa personal junto al empresario. Mientras la pareja disfruta de sus primeros días como padres, los detalles sobre el bebé permanecen bajo reserva.