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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 9 de septiembre de 2026, según la IA

Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 6 de septiembre de 2026.
Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 6 de septiembre de 2026. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/09/2026 10:17
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 6 de septiembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este miércoles 9 de septiembre una nueva edición del sorteo miercolito, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.

Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 9 de septiembre:

3

0

4

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

36 - 38- 34- 86 - 64 - 63 - 46

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 6 de septiembre

Primer Premio: 0386

Letras: ABBC

Serie: 10

Folio: 10

Segundo Premio: 3784

Tercer Premio: 1536

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