Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 26 de agosto de 2026, según la IA

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este miércoles 26 de agosto una nueva edición del sorteo miercolito, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.
Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 26 de agosto:
4
8
2
Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:
52 – 64 – 58 – 25 – 46 – 85 - 25 - 24 - 61.
Primer Premio: 4252
Letras: 8
Serie: 1
Folio: 10
Segundo Premio: 8164
Tercer Premio: 2158
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