Irán amenaza con represalias ante nuevas sanciones de Estados Unidos

Las gasolineras de Teherán amanecieron rodeadas de largas filas y conductores desesperados por llenar sus depósitos. El temor a un aumento en el precio del combustible se apoderó de la capital iraní después de que Estados Unidos anunciara una nueva ofensiva económica contra el país.

Aunque el Parlamento negó que se prepare un incremento en las tarifas, la incertidumbre empujó a numerosos ciudadanos a abastecerse. La gasolina es un asunto especialmente sensible en Irán, donde los subsidios estatales permiten mantener uno de los precios más bajos del mundo.

En 2019, una decisión gubernamental de encarecer el combustible provocó protestas multitudinarias que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, con decenas de víctimas mortales.

La inquietud actual no se limita a las estaciones de servicio. Comerciantes y consumidores enfrentan una economía debilitada por la inflación, la devaluación del rial y las consecuencias de seis meses de conflicto.

De acuerdo con el Banco Mundial, la economía iraní se contrajo aproximadamente un 2.8% durante el año fiscal 2025-2026, mientras la inflación anual se acercó al 54%. Desde entonces, datos oficiales iraníes señalan que los precios acumulan un aumento del 62%.

A esto se suman el bloqueo estadounidense sobre los puertos, la reducción de las exportaciones petroleras y el desplome de sectores como el comercio y el turismo. Un comerciante consultado por El País aseguró que sus ventas han disminuido un 45% desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes, el pasado 28 de febrero.