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Información útil

Tercer trimestre escolar 2026 inicia el 13 de septiembre: estas son las fechas de clases y días libres

El tercer trimestre trae días libres y fechas importantes para estudiantes
El tercer trimestre trae días libres y fechas importantes para estudiantes Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/09/2026 10:18
Estudiantes y docentes se preparan para el último tramo del año escolar con varias fechas importantes en el calendario.

El calendario escolar entra en su etapa final con el inicio del tercer trimestre, un periodo que marcará el cierre de las actividades académicas y dará paso a las evaluaciones finales y graduaciones.

De acuerdo con el calendario de clases establecido por el Ministerio de Educación (Meduca), el tercer trimestre está previsto para iniciar el 13 de septiembre y extenderse hasta el 11 de diciembre, tanto para los centros educativos oficiales como particulares.

Este periodo será clave para estudiantes, docentes y padres de familia, quienes deberán organizar las últimas actividades académicas del año lectivo, además de tomar en cuenta los días libres establecidos dentro del calendario escolar.

Una vez culminen las clases, del 14 al 18 de diciembre se desarrollarán las actividades relacionadas con el balance y las graduaciones, con lo que se dará cierre al año académico.

En total, el calendario escolar contempla 42 semanas de actividades académicas, manteniendo la estructura trimestral del sistema educativo panameño.

Días libres durante el tercer trimestre

Durante este último periodo del año lectivo también están contemplados varios días libres para los estudiantes debido a celebraciones nacionales y fechas especiales.

Entre las principales fechas se encuentran:

Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos.
Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.
Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.
Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España.
Martes 8 de diciembre: Día de la Madre.

Estas fechas forman parte del calendario oficial y deben ser tomadas en cuenta por las familias al momento de planificar viajes, actividades y otros compromisos durante los últimos meses del año escolar.

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El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

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