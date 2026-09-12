Tercer trimestre escolar 2026 inicia el 13 de septiembre: estas son las fechas de clases y días libres

El calendario escolar entra en su etapa final con el inicio del tercer trimestre, un periodo que marcará el cierre de las actividades académicas y dará paso a las evaluaciones finales y graduaciones.

De acuerdo con el calendario de clases establecido por el Ministerio de Educación (Meduca), el tercer trimestre está previsto para iniciar el 13 de septiembre y extenderse hasta el 11 de diciembre, tanto para los centros educativos oficiales como particulares.

Este periodo será clave para estudiantes, docentes y padres de familia, quienes deberán organizar las últimas actividades académicas del año lectivo, además de tomar en cuenta los días libres establecidos dentro del calendario escolar.

Una vez culminen las clases, del 14 al 18 de diciembre se desarrollarán las actividades relacionadas con el balance y las graduaciones, con lo que se dará cierre al año académico.

En total, el calendario escolar contempla 42 semanas de actividades académicas, manteniendo la estructura trimestral del sistema educativo panameño.