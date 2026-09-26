María Corina Machado: ‘Este movimiento no tiene vuelta atrás’ y anuncia su regreso a Venezuela

La líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que regresará “muy pronto” a Venezuela y aseguró que el movimiento que encabeza continuará hasta que los venezolanos puedan ejercer su derecho a elegir libremente.

“Este movimiento no tiene vuelta atrás”, manifestó Machado, quien sostuvo que la sociedad venezolana ha mantenido su exigencia de libertad y que distintos sectores continúan expresándose en el país.

La dirigente mencionó las movilizaciones de jóvenes, sindicatos y maestros como parte de la actividad que, según afirmó, se mantiene en Venezuela.

Machado señaló además que se prepara un reencuentro con los venezolanos para ratificar lo que describió como la voluntad popular y el ejercicio de la soberanía.

“Lo que estamos preparando es nada más y nada menos que el reencuentro para ratificar la voluntad popular de los venezolanos ejerciendo la soberanía”, expresó.

La líder opositora aseguró que regresará próximamente a Venezuela y planteó como una de sus prioridades que se concrete un proceso electoral en el que puedan participar los venezolanos que permanecen dentro y fuera del país.

“Yo voy a regresar muy pronto a mi país y espero que desde allá podamos contar con las voces de todos ustedes elevando con más fuerza que nunca la urgencia de un proceso electoral en el cual todos los venezolanos podamos expresarnos libremente”, declaró.

También reclamó que los venezolanos residentes en el extranjero puedan participar en las elecciones y planteó la posibilidad de un retorno masivo de ciudadanos al país.

“Prepararnos ahora sí para un éxodo en sentido contrario”, afirmó Machado, al referirse a un eventual regreso de venezolanos desde distintos países.