María Corina Machado: ‘Este movimiento no tiene vuelta atrás’ y anuncia su regreso a Venezuela

La líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que regresará “muy pronto” a Venezuela y aseguró que el movimiento que encabeza continuará hasta que los venezolanos puedan ejercer su derecho a elegir libremente.
“Este movimiento no tiene vuelta atrás”, manifestó Machado, quien sostuvo que la sociedad venezolana ha mantenido su exigencia de libertad y que distintos sectores continúan expresándose en el país.
La dirigente mencionó las movilizaciones de jóvenes, sindicatos y maestros como parte de la actividad que, según afirmó, se mantiene en Venezuela.
Machado señaló además que se prepara un reencuentro con los venezolanos para ratificar lo que describió como la voluntad popular y el ejercicio de la soberanía.
“Lo que estamos preparando es nada más y nada menos que el reencuentro para ratificar la voluntad popular de los venezolanos ejerciendo la soberanía”, expresó.
La líder opositora aseguró que regresará próximamente a Venezuela y planteó como una de sus prioridades que se concrete un proceso electoral en el que puedan participar los venezolanos que permanecen dentro y fuera del país.
“Yo voy a regresar muy pronto a mi país y espero que desde allá podamos contar con las voces de todos ustedes elevando con más fuerza que nunca la urgencia de un proceso electoral en el cual todos los venezolanos podamos expresarnos libremente”, declaró.
También reclamó que los venezolanos residentes en el extranjero puedan participar en las elecciones y planteó la posibilidad de un retorno masivo de ciudadanos al país.
“Prepararnos ahora sí para un éxodo en sentido contrario”, afirmó Machado, al referirse a un eventual regreso de venezolanos desde distintos países.
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Las declaraciones de Machado se conocen el mismo día que el mandatario estadounidense, Donald Trump, declaró que conversó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de las elecciones.
”Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, respondió Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca la mañana de este sábado.
Las declaraciones de Trump se producen después del encuentro que sostuvo con Rodríguez en Nueva York este 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según Axios, durante esa reunión, que duró unos 15 minutos, el mandatario estadounidense insistió en que Venezuela debe avanzar hacia unas elecciones, aunque no planteó una fecha concreta.
Trump describió a Rodríguez como una dirigente “muy amable y fantástica” y destacó la relación que mantiene actualmente con el gobierno de transición venezolano.
De acuerdo con Axios, Trump enfatizó durante el encuentro la necesidad de mantener el flujo de petróleo, fortalecer las relaciones entre Washington y Caracas y avanzar hacia la celebración de elecciones.
Fuentes de la Casa Blanca citadas por el medio señalaron que el mandatario considera los comicios un paso necesario en la transición venezolana.
Aunque Trump ha señalado que las elecciones deben realizarse, también ha sostenido que Venezuela todavía no está preparada para acudir a las urnas.
En declaraciones anteriores, el presidente estadounidense dijo que Rodríguez quiere que se celebren elecciones, pero consideró que el proceso político venezolano todavía es reciente y que deben existir condiciones para garantizar su realización.
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