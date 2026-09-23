Milei reafirma el reclamo argentino por las Malvinas desde Nueva York

Durante la visita de Javier Milei a NuevaYork, él sostuvo que “las Malvinas son argentinas” y afirmó que Argentina no está dispuesta a abandonar su reclamo.

De acuerdo a Todo Noticias, el mandatario señaló que espera que, en algún momento, el Reino Unido acepte retomar el diálogo y permita avanzar hacia una solución diplomática sobre la soberanía de las islas.

Milei insistió en que su Gobierno busca evitar cualquier vía militar y concentrar sus esfuerzos en la diplomacia y en los mecanismos internacionales para mantener vigente el reclamo argentino.

La disputa por las Malvinas permanece abierta entre Argentina y el Reino Unido desde hace décadas. Buenos Aires sostiene su reivindicación de soberanía, mientras Londres mantiene su posición de que las islas pertenecen al Reino Unido.

Las declaraciones ‘controversiales’ de Milei se produjeron en el marco de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde volvió a presentar la cuestión Malvinas como uno de los principales reclamos históricos de Argentina.