Miss Universo 2026: estas son las fechas de la competencia en Puerto Rico

La organización de Miss Universo confirmó el calendario oficial de la 75.ª edición del certamen, que tendrá como sede a Puerto Rico y reunirá a candidatas de distintos países en una celebración especial por el aniversario del concurso.

La competencia llegará a su momento decisivo el 24 de noviembre, cuando se realice la gran final y se conozca a la nueva Miss Universo, quien sucederá a Fátima Bosch, actual reina del certamen.

Como parte de las actividades previas, el calendario contempla la competencia de traje nacional el 21 de noviembre y la noche de preliminares el 22 de noviembre, etapas en las que las candidatas buscarán destacar antes de avanzar a la gala final.