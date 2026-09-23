Miss Universo 2026: estas son las fechas de la competencia en Puerto Rico

La organización de Miss Universo confirmó el calendario oficial de la 75.ª edición del certamen, que tendrá como sede a Puerto Rico y reunirá a candidatas de distintos países en una celebración especial por el aniversario del concurso.
La competencia llegará a su momento decisivo el 24 de noviembre, cuando se realice la gran final y se conozca a la nueva Miss Universo, quien sucederá a Fátima Bosch, actual reina del certamen.
Como parte de las actividades previas, el calendario contempla la competencia de traje nacional el 21 de noviembre y la noche de preliminares el 22 de noviembre, etapas en las que las candidatas buscarán destacar antes de avanzar a la gala final.
El Coliseo de Puerto Rico será uno de los escenarios principales de esta celebración, que marca un momento especial para la organización al tratarse de la edición número 75.
Además, la organización anunció que las entradas saldrán oficialmente a la venta este viernes 25 de septiembre, por lo que los seguidores del certamen podrán adquirir sus boletos para vivir de cerca las actividades programadas en la isla.
Con esta edición, Puerto Rico se prepara para recibir nuevamente el espectáculo internacional de Miss Universo, en una jornada que combinará las competencias tradicionales del certamen con la celebración de sus 75 años de historia.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...