Magistrado del TE advierte que propuestas de Robinson y Chandler violan la Constitución

El debate sobre las reformas al Código Electoral abrió un nuevo frente de diferencias entre el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional, luego de que el magistrado Luis Guerra cuestionara la constitucionalidad de una propuesta presentada por el diputado Benicio Robinson. Durante la discusión en la Comisión de Gobierno, Guerra pidió retirar del proyecto una disposición que establece que el Tribunal Electoral no podrá aprobar, dictar, modificar ni poner en vigor reformas, reglamentos o disposiciones de carácter electoral que alteren o incidan en las reglas aplicables al proceso una vez que este sea aperturado. Para el magistrado, esta propuesta limita una atribución que la Constitución le otorga de manera directa al Tribunal Electoral. Guerra citó el artículo 143, numeral 3, de la Constitución, que establece entre las atribuciones del Tribunal Electoral la de reglamentar la ley electoral, interpretarla y aplicarla, además de conocer las controversias que origine su aplicación. “Este artículo nuevo es abiertamente inconstitucional”, afirmó Guerra durante su intervención ante la Comisión de Gobierno. El magistrado comparó la propuesta con una eventual limitación a las facultades de la Asamblea Nacional para modificar una ley una vez aprobada. Según su argumento, las atribuciones constitucionales del Tribunal Electoral no pueden quedar restringidas por una disposición de rango legal.

Robinson defiende la propuesta

Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno y diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), rechazó que su iniciativa busque eliminar las facultades del Tribunal Electoral. El diputado sostuvo que la propuesta no impide que el organismo reglamente las normas electorales, sino que pretende establecer un momento límite para realizar cambios una vez abierto el proceso electoral. Según Robinson, el Tribunal Electoral cuenta con un periodo previo a las elecciones para reglamentar las disposiciones que serán aplicadas durante los comicios. Su preocupación se centra en que el organismo pueda introducir modificaciones cuando el proceso electoral ya está avanzado y cerca de la jornada de votación. Robinson cuestionó que el Tribunal Electoral pueda continuar reglamentando las normas hasta las etapas finales del proceso y planteó que la ley debe determinar hasta cuándo puede ejercer esa facultad. El diputado también hizo referencia a las elecciones anteriores y afirmó que el Tribunal Electoral realizó reglamentaciones cerca de la fecha de los comicios. “Lo que no le estamos dando a ustedes es que un mes antes de la elección todavía el Tribunal siga reglamentando”, sostuvo Robinson. Para el diputado, establecer un límite temporal no significa quitarle al Tribunal Electoral su competencia constitucional, sino definir el momento hasta el cual puede ejercerla durante un proceso electoral.

El punto de la controversia

La discusión enfrenta dos interpretaciones sobre el alcance de las facultades del Tribunal Electoral. Por un lado, Guerra sostiene que la Constitución le otorga al organismo una competencia privativa para reglamentar la ley electoral y que una ley no puede restringir ese mandato constitucional. Robinson, por otro lado, plantea que la facultad de reglamentar permanece intacta, pero que la legislación puede establecer un límite temporal para evitar modificaciones durante las etapas finales de un proceso electoral. La diferencia no se centra, por tanto, en la existencia de la facultad reglamentaria, sino en cuándo puede ejercerse y hasta qué momento pueden introducirse cambios que incidan en las reglas de una elección en curso.

Guerra también cuestiona el carácter vinculante de las reformas