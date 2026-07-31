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Caso de la abogada Nadine Silvera: adolescente queda en detención provisional por homicidio en Costa del Este

Por este mismo caso, un hombre, de 37 años, ya se encuentra bajo detención provisional.
Por este mismo caso, un hombre, de 37 años, ya se encuentra bajo detención provisional. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 31/07/2026 11:31
La medida fue obtenida por la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes, que investiga la presunta participación del menor de edad en un delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

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Un adolescente permanecerá en detención provisional luego de que el Juzgado Penal de Adolescentes acogiera la solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación, dentro de la investigación por el homicidio de Nadine De Jesús Silvera, de 36 años, ocurrido en Costa del Este.

La medida fue obtenida por la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes, que investiga la presunta participación del menor de edad en un delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Durante la audiencia, el tribunal legalizó la aprehensión, dio por presentada la imputación de cargos y, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público, ordenó la detención provisional como medida cautelar.

La Fiscalía sustentó la necesidad de la detención provisional al señalar que existían riesgos para la protección de la víctima sobreviviente y de los testigos, además de peligro de fuga y de pérdida de elementos de convicción.

El Juzgado Penal de Adolescentes concluyó que esta era la medida cautelar más adecuada, dada la gravedad de los hechos investigados.La investigación está relacionada con un hecho registrado el 6 de marzo de 2026 en Costa del Este, donde perdió la vida la abogada y traductora panameña Silvera.

Por este mismo caso, un hombre, de 37 años, ya se encuentra bajo detención provisional, luego de ser investigado por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana.

El imputado enfrenta cargos por homicidio doloso agravado, en calidad de cómplice primario, y por asociación ilícita para delinquir.

La Fiscalía argumentó que existen riesgos procesales que justifican la detención, entre ellos la posible afectación de medios de prueba, la gravedad de los delitos investigados y el potencial peligro para víctimas indirectas o familiares.

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